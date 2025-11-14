Qué es el misterioso domo, más grande que una cancha de fútbol, que apareció en las costas de Hawái

Los habitantes y visitantes de las inmediaciones de Hawái se quedaron anonadados cuando vieron una gran estructura flotante en las costas. Con una especie de cúpula y un tamaño superior al de una cancha de fútbol, el gobierno de Estados Unidos aclaró de qué se trata esa plataforma y por qué se encontró en una ubicación cerca de Pearl Harbor.

Qué es la estructura que apareció en las costas de Hawái y cuál es su misión

Elevada sobre anchas columnas que sostienen una cúpula blanca en lo más alto, un domo gigante se vislumbró en las costas de Hawái e impresionó a los residentes y turistas que se encontraban cerca de Pearl Harbor. El Departamento de Guerra (denominado así por Donald Trump desde septiembre pasado) compartió de qué se trata esa misteriosa plataforma que inundó de imágenes y consultas las redes sociales.

Este radar es capaz de advertir un objeto relativamente pequeño a 4000 km de distancia X/@RealAirPower1

Según señaló SFGATE, surgieron preguntas sobre la estructura a principios del mes de noviembre, pero no se trató de la primera vez que los usuarios se preguntan por sus dimensiones y objetivos.

El Departamento de Guerra contiene un artículo en su página web oficial en el que detalla el buque de carga pesada MV Blue Marlin, que presenta un radar submarino de banda X a bordo y que ingresa al área de Pearl Harbor al final de un viaje. Se trata de una plataforma petrolífera semisumergible móvil.

Las autoridades detallaron en una publicación de qué se trata esa plataforma Luis M. Alvarez - FR596 AP

Cuál es el objetivo del buque MV Blue Marlin que apareció en la costa de Hawái

El organismo gubernamental indicó que este sistema, denominado T-SBX-1, posee un radar que tiene una capacidad de detectar misiles balísticos de forma muy avanzada, además de una ojiva hostil de señuelos y contramedidas. Esta estructura presenta un tamaño superior a una cancha de fútbol.

El 9 de enero de 2006, el domo realizó una parada en Pearl Harbor tras un viaje de más de 24.000 kilómetros desde Corpus Christi, en Texas, para someterse a mantenimiento y las inspecciones rutinarias. Posteriormente, salió hacia el puerto base de Adak, en Alaska.

Sus dimensiones son superiores a las de una cancha de fútbol missiledefenseadvocacy.org

En tanto, su origen radica en el Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos (MDA, por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Guerra de EE.UU. Esta estación de radar de alerta temprana tiene un escaneo electrónico móvil, flotante y autopropulsado que puede operar en condiciones de clima adverso.

Cuál fue el primer viaje del sistema de defensa flotante en Estados Unidos

Según indicó la Alianza para la Defensa de Misiles (MDAA, por sus siglas en inglés), este sistema tiene la capacidad de detectar un objeto pequeño a una distancia de hasta 4000 kilómetros, como por ejemplo una pelota de béisbol.

Su primer despliegue tuvo lugar en 2006, con una serie de pruebas en las aguas del Golfo de México y en el océano Pacífico. Entre sus hazañas de casi dos décadas, el sitio web destacó la del 28 de enero de 2016, cuando rastreó un objetivo que representaba un misil balístico de alcance intermedio que se lanzó desde un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. durante una prueba de vuelo.