Un niño en una escuela de Florida le entregó a su maestra lo que tenía en la mochila y tuvo que intervenir la policía

escuchar

La policía del condado de Pinellas, en Florida, se movilizó luego de que un niño de 9 años encontrara bolsas llenas de metanfetamina en su mochila. Al parecer no sabía que estaban ahí, por lo que cuando las localizó de inmediato le dijo a su maestro y este alertó a los directivos de la institución. El padre del menor ya fue arrestado y se encuentra en una cárcel local, mientras la investigación continúa para deslindar responsabilidades.

El hecho tuvo lugar cuando el pequeño buscaba dulces en su mochila y se encontró con la sustancia desconocida, según el informe de la Oficina de Sheriff de Pinellas. A pesar de que no sabía de lo que se trataba, entregó las bolsas y dijo que fue su padre quien las había puesto en el bolso escolar. Ambas tenían un peso de nueve gramos, de acuerdo con los reportes.

Sin embargo, el docente tampoco sabía qué era lo que había dentro de los paquetes de plástico, por lo que prefirió alertar a las autoridades. “La investigación comenzó después de que los administradores de la escuela se pusieran en contacto con las fuerzas del orden público y les informaron que el niño le entregó a su maestro dos bolsitas de plástico transparente con una sustancia cristalina adentro”, se leyó en el reporte de la entidad gubernamental.

El papá del menor fue arrestado y encarcelado mientras se realiza la investigación Oficina de Sheriff de Pinellas

Enseguida, los oficiales de la Unidad de Delitos contra los Niños entrevistaron a su papá, Joseph Dombrowsky, de 49 años, y este dijo que no sabía cómo había llegado la metanfetamina hasta allí. Sin embargo, cuando se profundizó en la indagatoria, se determinó que el sujeto ya había sido arrestado por tráfico de drogas, y que había consumido esa sustancia el fin de semana anterior. En consecuencia, lo arrestaron por un cargo de negligencia infantil y lo trasladaron a la cárcel del condado de Pinellas “sin incidentes”.

Confundieron droga con caramelos

No es la primera vez que un menor busca golosinas en la escuela y en su lugar se encuentra con drogas. Si bien el hijo de Dombrowsky no las consumió y rápidamente las entregó a sus superiores, no sucedió lo mismo con los estudiantes de la Hanson Elementary School de Chicago. Hace algunos meses, los padres de tres estudiantes denunciaron públicamente que sus hijos resultaron intoxicados tras consumir gomitas con marihuana.

No es la primera vez que se detecta la presencia y el consumo de drogas en una escuela de EE.UU. Unsplash

En esta ocasión, una alumna de octavo grado habría sido la responsable de la ingesta, dado que fue ella quien llevó las golosinas y se las dio a sus compañeros. De acuerdo con información de Telemundo Chicago, los niños se desmayaron en la escuela y los directivos optaron por llamar a una ambulancia. Más tarde se les informó qué había provocado el malestar.

Al parecer, cada gomita tenía hasta 300 miligramos de marihuana, una cifra que alertó tanto a los doctores como a los padres de familia. “En el hospital, en el Children’s Hospital nos dijeron ayer que es muy fuerte la droga que le dieron a los niños, pudieron haberlos matado de un ataque al corazón”, comentó una mujer entrevistada por el mismo medio.

LA NACION