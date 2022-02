Un youtuber mexicano quedó atrapado en Ucrania en pleno bombardeo de Rusia: “Mi vuelo se canceló”

Alex Tienda quedó atrapado en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El youtuber mexicano se arriesgó a ir a Ucrania para documentar la situación que se vive en estos momentos. Durante esta semana, la atención de millones de espectadores recayó en el contenido que difundió el joven, basado en entrevistas, enlaces con medios y un recorrido peligroso.

El influencer, que tiene un canal de Youtube desde 2006 que supera los 3,6 millones de suscriptores, se encuentra en la zona de conflicto y desde allí comparte contenido también en Instagram y Twitter. Generalmente, el mexicano de 35 años graba las experiencias que vive en cada rincón del mundo, así como lo hizo con un video que publicó el 24 de febrero que se convirtió en viral.

Alex Tienda contó en CNN su experiencia en Ucrania (Crédito: Instagram/@soyalextienda)

Hasta el momento el material audiovisual tiene poco más de 1.5 millones de visualizaciones en Youtube. El joven narró los momentos vivió esa madrugada cuando comenzó a escuchar fuertes detonaciones, y luego se le pudo ver salir del edificio en donde se encontraba.

De acuerdo con la explicación que daba, varios civiles corrieron por las calles con el fin de encontrar un lugar donde refugiarse. Asimismo, brindó antes del bombardeo una entrevista a CNN, por ser uno de los tantos latinos que se encuentran en la zona afectada en las últimas horas, según consignó El Comercio.

El youtuber Alex Tienda documentó uno de los bombardeos en Ucrania

En ese sentido, Alex manifestó: “Las tiendas funcionan lo más normal que te puedas imaginar, restaurantes, la gente sale a comer... Parece cualquier ciudad”, comentó el youtuber, aunque señaló que muchas de las personas con las que conversó sí tienen miedo.

Alex Tienda, que además es piloto de profesión, aclaró a los medios que no es corresponsal de guerra, y explicó por qué viajó hasta allá. “Desafortunadamente, la situación del conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN, provocó que varias aerolíneas cancelen sus vuelos desde y hacia Kiev. La mala noticia es que mi vuelo para salir del país sí se canceló”, comentó el joven recientemente. Tienda comunicó el 19 de febrero que iniciaría la travesía hacia Europa y logró llegar dos días después.

Alex Tienda compartió su viaje a Ucrania (Crédito: instagram/@soyalextienda)

Luego se dio la labor de compartir un video con una duración de casi 18 minutos, donde explicaba a sus seguidores los problemas diplomáticos que atraviesan Ucrania y Rusia, y después compartió que se encontraba en plena grabación de un documental.

Esta no es la primera vez que Alex Tienda comparte contenido en lugares que son extremadamente peligrosos. El influencer viajó a Afganistán y lidió con el Talibán, la organización militar islamita que controla varias partes del país por medio de la violencia.

“No me podría comparar con un corresponsal de guerra. Aunque sí me expuse en varias ocasiones, yo no estoy en el momento de la guerra”, expresó, y luego añadió que un youtuber no era un periodista, pero reafirma que decidió hacer contenido de tipo documental sobre sitios donde haya crisis política y temas que él consideró que eran importantes que “la gente deba conocer mejor el mundo en que se vive”.