Una mujer en California mató a su pitbull a puñaladas para salvar a su bebé

Ruby Ann Cervantes, una bebé de un año, fue atacada por uno de los perros pitbull de la familia y su mamá hizo todo por salvarle la vida, al matar a puñaladas al animal. Según contó Margaret Ann Morales, la abuela de la bebé, al medio USA Today, ella se encontraba en la casa y escuchó gritos provenientes de la cocina. Cuando corrió al lugar se encontró a Jamie Morales, mamá de Ruby Ann, en forcejeos con uno de los pitbulls, que mordía y no soltaba la pierna de la menor.

Durante alrededor de cinco minutos, Jamie intentó abrir la mandíbula del animal sin éxito, mientras este seguía destruyéndole la pierna a su hija. Así que no lo pensó dos veces y agarró un cuchillo de la cocina para comenzar a apuñalar al perro hasta que soltara a la niña. Lo que especula la familia es que la reacción del perro se debió a que la bebé tomó uno de sus juguetes.

Por su contextura, los pitbull y los perros de razas mixtas presentan el mayor riesgo de morder y causar más daños, según un informe elaborado por la Universidad Estatal de Ohio

En un acto valiente, la mujer expresó que no está orgullosa de lo que hizo, pues el perrito era parte de la familia, pero añadió que en esa situación tenía dos opciones: salvarle la vida a su hija o a la mascota. “Era mi hija o él, así que escogí a mi hija. Hice lo que tenía que hacer para protegerla. Porque no soltaba a mi hija, así que tuve que hacerlo, me hace sentir mal pero lo tuve que hacer”, comentó Morales a NBC News, luego de lamentar la muerte del can.

Según lo explica Margaret Ann, abuela, los perros habían estado con su familia desde que eran cachorros y nunca habían presentado un comportamiento agresivo con ninguno de los niños que viven en la casa. Al parecer, los animales normalmente se encontraban afuera de la vivienda, pero justo ese día estaban adentro porque acababan de recibir un baño.

La bebé atacada por el pitbull fue atendida en California

Momentos después del ataque, la bebé fue llevada a un hospital local donde se le diagnosticaron fracturas en la cadera y el hombro, además de heridas en las piernas causadas por la mordida, razón por la que tuvo que ser ingresada a cirugía de manera urgente. La pequeña no fue la única que sufrió lesiones, si bien se llevó las más graves y dolorosas, su madre y su abuela resultaron con heridas en la cara y el brazo, por lo que también las atendieron en el centro de salud.

Por otra parte, tras el altercado y la terrible situación que atravesaron Ruby Ann, Jamie y Margaret, el perro que fue atacado con el cuchillo, murió y el otro, que también formaba parte de la familia, fue recogido por las autoridades de control animal, pues planean aplicarle la eutanasia canina.

La raza pitbull es popular por sus numerosos casos de violencia Archivo

No es la primera vez que un perro de esta raza ataca a un integrante de su propia familia, ya que si no están acostumbrados a ciertas actividades o personas, pueden tomar una actitud agresiva. Incluso en muchos casos son entrenados como perros de pelea.