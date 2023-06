Una mujer le gritó “maldito fascista” a Ron DeSantis en Carolina del Sur; esta fue su respuesta

escuchar

Este viernes, una mujer de Carolina del Sur, EE.UU., llamó a Ron DeSantis “maldito fascista” durante una de sus giras políticas que realizó en ese estado. El republicano exponía los derechos que tienen los padres para proteger a sus hijos de la “sexualización” en las escuelas de Florida cuando fue interrumpido por el grito. Lo primero que hizo fue agradecer irónicamente a su opositora y luego defendió las iniciativas que previamente discutía.

“El derecho al cuidado de la salud, al cuidado de la salud de sus hijos... Eres un maldito fascista”, gritó la irruptora en el evento de Lexington, y agregó “Nosotros decimos gay”, en una referencia a una de las políticas implementadas por el floridense en su estado, llamada por la oposición “No digas gay”. Esta legislación limita las discusiones sobre orientación sexual en las escuelas primarias de Florida.

De inmediato, los seguidores de DeSantis comenzaron a abuchearla; luego él se pronunció al respecto. Con ironía, agradeció los comentarios para después defender sus ideales. “Bueno, gracias. No vamos a dejar que impongan una agenda a nuestros hijos. Vamos a defenderlos y vamos a hacerlo bien”, aseguró. Su respuesta provocó que la multitud se pusiera de pie para ovacionarlo. Mientras tanto, miembros de su equipo escoltaron a la mujer que inició la disputa hasta la salida del recinto, según detalló Fox News.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que prohibió ciertos libros solo para proteger a los menores Robert F. Bukaty - Robert F. Bukaty / AP

El precandidato a la presidencia estadounidense continuó su discurso en contra de los señalamientos de la mujer: “Ese tipo de gente es a la que derrotamos en Florida cada día. No les dejamos ganar, nosotros vencemos estas batallas. No permitiremos que adoctrinen a nuestros hijos, no mientras nosotros los vigilemos”. Agregó que suele ser señalado como alguien que prohíbe libros, pero que, “en realidad, solo intenta retirar temas inapropiados de las bibliotecas escolares”.

DeSantis levanta polémica con un nuevo proyecto de ley

El gobernador de Florida firmó 12 proyectos de ley este viernes, entre estos destaca el HB 133, que podría provocar que los propietarios de viviendas cobren tarifas mensuales a sus inquilinos en lugar de depósitos de seguridad. La iniciativa fue aprobada por los legisladores del Estado del Sol en abril y entrará en vigor a partir del próximo 1° de julio, según detalla la página oficial.

Los partidarios de esta nueva legislación explicaron que pretenden ayudar a los inquilinos a obtener departamentos sin necesidad de aportar miles de dólares por adelantado. No obstante, la oposición aseguró que las tarifas no tendrían un tope y que los inquilinos no tendrían la posibilidad de recuperar el dinero, como se hace con los depósitos de seguridad.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha aprobado múltiples proyectos controversiales de cara a su carrera presidencial estadounidense @flgovrondesantis

En caso de que los inquilinos accedan a pagar las tarifas mensuales, las autoridades señalaron que se deberá redactar un acuerdo con su arrendatario que especifique:

El inquilino tiene la opción de pagar el depósito de seguridad en lugar de la tarifa en cualquier momento.

La tarifa no es reembolsable.

El uso de la tarifa por parte del arrendador para comprar un producto de seguro no afecta la responsabilidad del inquilino por el alquiler, los daños u otros montos adeudados.

El propietario tiene la discreción total de ofrecer a los inquilinos la opción de pagar una tarifa en lugar de un depósito.

Un arrendador no puede presentar un reclamo de seguro por el alquiler no pagado, las tarifas u otras obligaciones o daños a las instalaciones del arrendatario hasta 15 días después de que el arrendador notifique al arrendatario los montos adeudados.

