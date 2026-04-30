Trump reemplaza a Casey Means y propone a Nicole Saphier como cirujana general de EE.UU.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de la médica radióloga Nicole Saphier como nueva cirujana general del país, en reemplazo de la influencer de bienestar Casey Means, cuya candidatura quedó finalmente descartada tras meses de estancamiento en el Senado.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump elogió a Saphier —colaboradora de Fox News y especialista en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center— como “una comunicadora increíble” capaz de hacer comprensibles temas complejos de salud para el público general. También destacó su trayectoria en la detección temprana y tratamiento del cáncer, en particular en pacientes con cáncer de mama.

La nominación de Saphier marca el tercer intento de Trump por cubrir el cargo de cirujano general —conocido como “el médico de la nación”— durante su actual mandato. Previamente había elegido a Janette Nesheiwat, cuya postulación fue retirada, y luego a Means, una empresaria del sector de la salud con fuerte presencia en redes sociales.

Una candidatura que se desgastó

El proceso de Means se prolongó durante casi un año y enfrentó resistencias dentro del propio Partido Republicano. Legisladores cuestionaron sus posturas sobre vacunas, su formación médica y sus críticas al sistema sanitario tradicional. Su nominación quedó virtualmente bloqueada en el Senado, incluso después de comparecer ante el Comité de Salud.

Durante su audiencia ante el Comité de Salud del Senado, Means defendió un enfoque centrado en atacar las causas estructurales de las enfermedades crónicas. “Nuestra nación está enojada, exhausta y sufriendo por enfermedades prevenibles”, afirmó, al tiempo que cuestionó lo que describió como un modelo médico “reactivo”.

Casey Means

La candidata, de 38 años, contaba con el respaldo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., con quien comparte la agenda del movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), orientado a promover cambios en la alimentación y el estilo de vida.

Sin embargo, su nominación acumuló críticas tanto de demócratas como de republicanos. El senador Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud, fue uno de los señalados por Trump como responsable del bloqueo. También el senador Bernie Sanders expresó “serias dudas” sobre su idoneidad.

Entre los cuestionamientos más fuertes figuraban su defensa del consumo de leche cruda, sus llamados a revisar la seguridad de las vacunas y su postura crítica frente al calendario de inmunización infantil. Durante la audiencia, evitó responder de forma directa si recomendaría vacunarse contra enfermedades como el sarampión o la gripe, enfatizando en cambio el “consentimiento informado”.

Además, su perfil empresarial y vínculos con el negocio del bienestar —incluyendo su participación en la app de salud Levels— generaron dudas sobre posibles conflictos de interés, aunque se comprometió a desinvertir en esas compañías en caso de ser confirmada.

El giro hacia Saphier

Al anunciar el cambio de nominación, Trump agradeció públicamente a Means y aseguró que continuará involucrada en temas sanitarios clave, como el aumento de enfermedades infantiles, las tasas de autismo, la nutrición y la “sobremedicalización”.

En paralelo, el mandatario criticó a Cassidy y lo acusó de obstaculizar el proceso de confirmación.

Saphier, sin embargo, no está exenta de controversias. En 2022 fue una de las figuras públicas que afirmó erróneamente que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) podrían exigir vacunas contra el Covid-19 para escolares, algo que excede las atribuciones del organismo, ya que esas decisiones corresponden a los estados.

Agencia Reuters y The Washington Post