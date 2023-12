escuchar

La visa H-1B beneficia con trabajo a los extranjeros con habilidades especializadas, que pueden llegar a Estados Unidos durante un período definido. Para el año fiscal 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) acaba de anunciar que ya alcanzó el número suficiente de pedidos dentro del límite de 65.000 exigidas por el Congreso, también en la exención de título avanzado, conocido como el límite de maestría, para el que había 20.000 de estas visas. Esto quiere decir que ahora se enviarán avisos de no selección a quienes no obtuvieron una de las asignadas y se habían inscrito en el programa.

Quienes hicieron algún pedido y no habían recibido una respuesta positiva, deberán estar atentos de sus perfiles personales del Uscis, porque ahí recibirán la actualización. “Cuando terminemos de enviar estas notificaciones de no selección, el estado de los registros correctamente enviados que no seleccionamos para las asignaciones H-1B del año fiscal de 2024 mostrarán el mensaje: ‘No seleccionado: no es elegible para presentar un pedido de límite H-1B basado en este registro’”, indicó la agencia.

La visa H-1B permite trabajar en Estados Unidos temporalmente Freepik

A través de un comunicado publicado el 13 de diciembre, el Uscis informó que seguirá aceptando y procesando aquellos pedidos que estén exentos del límite. Por ejemplo, los presentados por los trabajadores actuales con visas H-1B que fueron contados previamente y que aún conservan su número dentro del límite.

¿Qué pasará con los trabajadores con visa H-1B?

Si bien el Uscis especificó que algunos registros en trámite serán los rechazados y sus peticionarios recibirán la notificación, algunos trabajadores no tendrán ningún problema con sus estatus, dado que la agencia seguirá aceptando pedidos para:

Extender la cantidad de tiempo que un trabajador actual de H-1B puede permanecer en EE.UU.

Cambiar las condiciones de empleo actuales para los trabajadores H-1B.

Permitir que los trabajadores actuales de H-1B cambien de empleador.

Permitir que los trabajadores actuales de H-1B trabajen en simultáneo en puestos adicionales H-1B.

Las visas H-1B son para extranjeros que prestan sus servicios en áreas especializadas Unsplash

¿A quiénes beneficia el programa H-1B?

Este programa de visa permite que las empresas de EE.UU. puedan emplear a extranjeros temporalmente en ocupaciones que requieren conocimientos altamente especializados y una licenciatura o superior en la especialidad específica o su equivalente. Por lo tanto, incluye campos como la arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, medicina, educación, especialidades empresariales, contabilidad, teología y artes, entre otros.

¿Cómo determina el Uscis que un pedido queda fuera del límite de las visas H-1B?

El Uscis usa la información proporcionada en el proceso de registro electrónico para determinar si el pedido está sujeto al límite exigido por el Congreso o a la exención de título avanzado. El de la categoría H-1B es de 65.000 disponibles. Sin embargo, reservan hasta 6800 con los acuerdos de libre comercio entre EE.UU., Chile y Singapur. Si este grupo no utiliza todas las visas, estas vuelven a estar disponibles para el límite regular del próximo año fiscal. Asimismo, los trabajadores H-1B que hagan trabajos o servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) y Guam pueden quedar exentos del límite.