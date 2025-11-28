Es venezolano, el ICE lo confundió con su hermano gemelo y terminó detenido: ahora lo quieren deportar

La detención de Alexis Jesús Rojas Medina, venezolano habitante de Utah, desató una controversia que su familia describe como una pesadilla burocrática. El migrante fue confundido con su hermano gemelo y quedó bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a haber demostrado su inocencia. Ahora enfrenta un proceso migratorio que se agravó incluso después de que un juez estatal lo exonerara.

Cómo fue la detención del venezolano en Utah que el ICE confundió con su gemelo

Según su esposa, Margin, Alexis salió a trabajar el 26 de agosto y a las 22 hs (hora local) la llamó para avisar que regresaba a casa. Según comentó a Telemundo, esa fue la última comunicación que tuvieron. Agentes del ICE lo confundieron con su hermano gemelo, Alexander —señalado en un caso de violencia doméstica—, y lo detuvieron esa noche tras una parada de tránsito.

La familia sostiene que los nombres casi idénticos de ambos hermanos y la similitud física contribuyeron a la identificación errónea. La equivocación llegó hasta la corte, donde la fiscalía reconoció que Alexis no era el sospechoso. Un juez desestimó los cargos con prejuicio e impidió que volvieran a presentarse, y ordenó su liberación.

Pero su puesta en libertad nunca ocurrió. En vez de salir de la cárcel del condado, Alexis fue transferido directamente a la custodia del ICE y aún permanece allí.

El ICE anuló su estatus a pesar del error de identidad: qué pasó con su TPS

El abogado de inmigración Adam Crayk afirmó que el arresto federal persistió pese a que el estado había admitido la equivocación. “El estado reconoció el error y pidió disculpas. Aun así, inmigración fue notificada y decidió mantenerlo detenido”, sostuvo.

El letrado aseguró que Alexis contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) vigente para venezolanos, permiso de trabajo y ningún antecedente penal. Sin embargo, una vez bajo custodia federal, las autoridades migratorias revocaron su estatus, lo que agravó su situación.

La familia, que huyó de Venezuela por persecución política, primero a Colombia y luego a Estados Unidos, sostiene que ahora son tratados “como criminales” pese a no tener historial delictivo.

En una parada de tránsito ICE lo detuvo tras confundirlo con su hermano gemelo (foto ilustrativa) Archivo

La demanda contra el ICE por detención indebida y violación de derechos

Los abogados presentaron una demanda en Nevada, en la que alegaron detención indebida y violación de derechos constitucionales. La familia, que espera una resolución en las próximas semanas, teme que el proceso derive en una deportación a Venezuela.

Mientras tanto, Margin cuida sola a su hijo y aguarda que el sistema reconozca lo que para ellos es evidente: que Alexis no era el hombre buscado.

Según ella, todo comenzó por una confusión entre dos hermanos gemelos y, aun así, terminó en una detención que hoy depende exclusivamente de las autoridades federales.

El ICE le removió su TPS a pesar de haberlo confundido con su gemelo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

La respuesta oficial del ICE: por qué mantienen detenido al migrante venezolano

“Alexis Jesús Rojas Medina, de 30 años y nacionalidad venezolana, fue arrestado por el ICE el 9 de septiembre por encontrarse en Estados Unidos sin la documentación migratoria válida que le permitiera estar o permanecer legalmente en EE.UU.”, dijeron fuentes del organismo.

A esto, agregaron que el venezolano permanecerá bajo custodia del ICE mientras se tramite y resuelva su caso de inmigración.