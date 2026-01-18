ICE OUT: Utah busca proteger a migrantes con un proyecto de ley que limita el accionar de los agentes

El senador estatal Nate Blouin presentó un proyecto de ley conocido como "ICE OUT", con el que busca limitar la presencia y las operaciones de los agentes de inmigración en Utah. La iniciativa tiene tres principales disposiciones dirigidas a proteger a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos.

El proyecto de ley con el que pueden limitar al ICE en Utah

El proyecto de ley SB136, apodado ICE OUT, fue presentado por el senador el pasado miércoles 14 de enero e implica limitar la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en lugares sensibles, de acuerdo con KUTV.

El proyecto ICE OUT del senador estatal Nate Blouin busca limitar la presencia de agentes federales en Utah (Facebook/Nate Blouin for Utah CD1)

Esto significa que no podrán entrar a iglesias y hospitales, además de que se les prohibirá el uso de máscaras faciales, entre otras medidas como:

Impedir que las fuerzas estatales y locales colaboren con ICE en operaciones de las llamadas “áreas sensibles” , que incluyen también juzgados y bibliotecas, entre otros espacios.

Este proyecto de ley fue el resultado de conversaciones de varios meses de parte de los interesados, especialmente las organizaciones preocupadas por los “sobrepasos federales”, según declaró el senador Nate Blouin, y como una necesidad de proteger a la comunidad en contra del poder federal de ICE.

“Aunque mantener a los agentes de inmigración fuera de iglesias y de otros lugares sensibles es el comienzo, el objetivo final es abolir al ICE”, precisó el funcionario.

Organizaciones respaldan el proyecto ICE OUT en Utah

Comunidades Unidas, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, respalda el proyecto propuesto por el senador de Utah, de acuerdo con Telemundo.

Organizaciones como Comunidades Unidas demandan un clima de temor entre las familias de Utah ante las detenciones del ICE (Facebook/U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Brianna Puga, la vocera de esta entidad, señaló que existe un gran temor que afecta a las familias del Estado de la Colmena e impacta en su vida cotidiana.

Incluso señaló que muchos retiran a sus hijos de las escuelas y evitan lugares de culto o renuncian a recibir atención médica.

Además, calificó de inhumano e inaceptable que los agentes del ICE oculten su identidad y acudan enmascarados a hacer las detenciones en los vecindarios de Utah, y dijo que proteger a la comunidad de estos excesos es un tema urgente.

El senador Nate Blouin presentó el proyecto de ley a la par de su candidatura en la elección primaria demócrata de junio, cuando enfrentará a Ben McAdams, excongresista.

Otras medidas para limitar al ICE en EE.UU.

Utah no es la única demarcación que busca limitar el poder de ICE en su territorio. De acuerdo con Telemundo Sacramento, otros demócratas han propuesto cambios a las leyes estatales.

Diferentes entidades de EE.UU. buscan poner limitaciones a ICE tras los incidentes violentos registrados en el país en las últimas semanas (Facebook/U.S. Immigration and Customs Enforcement)

El argumento de las nuevas limitaciones es que surgen para proteger a los habitantes de diferentes estados del país debido a los incidentes violentos registrados las últimas semanas. Algunas de las propuestas son:

California

Los legisladores solicitaron prohibir que las fuerzas locales y estatales trabajen para el Departamento de Seguridad Nacional, además de que las detenciones de ICE en comparecencias de tribunales sean consideradas violaciones a las leyes de la entidad.

Nueva York

Kathy Hochul, gobernadora demócrata, busca que el estado permita que las personas demanden a los agentes del ICE por presuntas violaciones a sus derechos, y mantener alejados a los agentes federales de escuelas, hospitales y lugares de culto, cuando no tengan órdenes judiciales.

Oregon

Legisladores demócratas presentarán un proyecto de ley para que los residentes puedan demandar a los agentes federales cuando se violen sus derechos de la Cuarta Enmienda, es decir, que no cuenten con una causa probable y una orden judicial para proceder.