Cómo usar la Constitución de EE.UU. para frenar al ICE en 2026: la frase exacta para evitar una deportación exprés

En el comienzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus esfuerzos para aumentar las expulsiones de extranjeros indocumentados a lo largo de todo ese país. Para evitar una deportación exprés, al encontrarse con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los abogados especializados recomiendan pronunciar la frase: "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio“.

La frase exacta para evitar una deportación exprés de EE.UU. en 2026

Traducida del inglés (“I am exercising my right to remain silent”), la oración está amparada por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta protege a toda persona, sin importar su estatus migratorio, del riesgo de autoincriminarse.

Los migrantes pueden protegerse de la deportación exprés durante una redada del ICE en EE.UU. al remarcar su derecho a permanecer en silencio usicegov

Es clave para evitar la autoincriminación, debido a que la recomendación principal de los grupos de defensa de derechos de los migrantes consiste en no hacer declaraciones hasta contactar a un abogado.

De acuerdo con una guía que elaboró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), estas son otras frases que conviene recordar:

“Deseo hablar con un abogado tan pronto como sea posible” : aunque el ICE no está obligado a proporcionar uno , sí debe entregar al extranjero un listado con asesoría legal gratuita o a bajo costo.

: aunque el , sí debe entregar al extranjero un listado con asesoría legal gratuita o a bajo costo. “¿Me puedo marchar?“: en caso de que el organismo se presente en un espacio público y un extranjero se tope con un oficial, puede hacer esta pregunta para confirmar si está detenido.

La deportación expedita, según recogió el grupo American Immigration Council, consiste en un proceso de remoción mediante el cual funcionarios de inmigración de bajo rango pueden expulsar sumariamente de Estados Unidos a ciertos extranjeros sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración.

A pesar de que desde su entrada en vigor en 1996 no fue aplicado con frecuencia, este proceso se extendió en 2025. Actualmente, los funcionarios pueden aplicarlo a:

Cualquier no ciudadano que haya llegado a un puerto de entrada , en cualquier momento, y se determine que es inadmisible por fraude o tergiversación o por falta de los documentos de entrada adecuados.

, en cualquier momento, y se determine que es inadmisible por fraude o tergiversación o por falta de los documentos de entrada adecuados. Cualquier no ciudadano que haya ingresado sin inspección (por tierra o mar), que nunca haya sido admitido ni puesto en libertad condicional, que se encuentre en cualquier lugar de Estados Unidos y que no pueda probar que ha estado físicamente presente en el territorio durante los dos años anteriores.

Qué hacer frente a una redada del ICE en EE.UU.

En caso de encontrarse con un operativo del ICE, las organizaciones recomiendan mantener la calma y seguir estas indicaciones:

No correr ni discutir .

. No resistirse físicamente .

. No entregar documentos falsos .

. No firmar nada sin un abogado presente .

. Mostrar una tarjeta con sus derechos (tarjeta roja), si la tiene.

Durante una redada del ICE, los abogados de inmigración recomiendan mantener la calma y evitar resistirse Archivo

A su vez, si los agentes federales se presentan en un hogar, la guía de la ACLU señala que los migrantes deben:

Hablar con los agentes con la puerta cerrada: proporciona mayor seguridad.

proporciona mayor seguridad. Solicitar que le entreguen la orden judicial , si es que el organismo la tiene.

, si es que el organismo la tiene. Evitar alejarse de la puerta: este gesto podría ser interpretado como una autorización para entrar.

este gesto podría ser interpretado como una autorización para entrar. Grabar un video del operativo: pueden hacerlo siempre y cuando no interfieran con la labor de los oficiales.

En caso de que la agencia no cuente con una orden judicial, es recomendable aclarar explícitamente que no se le da consentimiento a los agentes para que entren a la casa.

Redada del ICE: qué ocurre si el migrante tiene un caso en trámite

Las personas que son arrestadas mientras su estatus legal está en proceso pueden ser elegibles para conseguir la libertad bajo fianza. Esto ocurre si las autoridades le niegan la libertad luego de ser arrestados por una falta migratoria.

Si un migrante es detenido por el ICE en EE.UU. mientras su estatus legal está en trámite, puede solicitar a un juez la libertad bajo fianza Foto ICE.gov

El proceso implica solicitar una audiencia ante un juez, que debe resolver y puede fallar eventualmente para que se reduzca la fianza o para que el inmigrante sea puesto en libertad.

Es importante recordar también que pase lo que pase el extranjero tiene derecho a contratar asesoría legal y puede recibir la visita de un abogado mientras se encuentra detenido.