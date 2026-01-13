Utah se convierte en el primer estado de EE.UU. que permitirá que la IA renueve recetas médicas

Las autoridades del estado de Utah confirmaron su alianza con Doctronic y comenzarán a implementar la inteligencia artificial (IA) para renovar las recetas de algunos de los pacientes, con el objetivo de brindarles atención rápida y automatizada. Durante el programa piloto se aplicarán ciertas restricciones por motivos de seguridad.

Utah crea alianza con la IA para renovar recetas médicas

Utah se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en aprobar el uso de IA autónoma para la renovación de recetas médicas a pacientes con enfermedades crónicas, de acuerdo con un comunicado gubernamental.

La inteligencia artificial solo podrá renovar recetas ya existentes prescritas por un profesional de la salud (Pexels/Kampus Production)

La entidad anunció el pasado 6 de enero su asociación con Doctronic, para permitir que un sistema de inteligencia artificial participe legalmente en la toma de decisiones médicas para la renovación de recetas.

El modelo es emergente, pero plantea mejorar el acceso a la atención y los resultados de la misma, ya que el incumplimiento de la medicación es una de las causas de mayores gastos médicos que se pueden evitar o de enfermedades y condiciones prevenibles.

La entidad informó que las renovaciones de recetas representan un 80% de toda actividad de medicación y el uso de la IA podría ayudar a combatir las brechas de acceso, reducir retrasos que llevan a interrumpir tratamientos y mejorar la salud de pacientes con enfermedades crónicas.

Cuáles son las restricciones de la IA en la renovación de recetas médicas

La aplicación de la IA para la renovación de recetas médicas en Utah cuenta con ciertas restricciones en algunas sustancias, aplicaciones y casos, de acuerdo con The Hill.

Los medicamentos controlados, adictivos, y las sustancias inyectables, no podrán ser renovadas por la IA (Pexels/Piyapong Sayduang)

Estas consisten principalmente en que la inteligencia artificial no podría renovar recetas de medicamentos controlados o adictivos, como el caso de los opioides y de fármacos para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), entre otros.

El sistema automatizado también excluye a las sustancias inyectables y solo contempla una lista de aproximadamente 190 medicamentos considerados comunes y de bajo riesgo.

La IA está pensada para gestionar únicamente los casos de renovación de tratamientos ya existentes prescritos por un médico para condiciones crónicas, como pacientes con hipertensión o con diabetes, y no tiene autorización para emitir recetas por primera vez.

Esta medida corresponde a los retrasos que suelen registrarse en la actualización de las prescripciones médicas que a su vez interrumpen el tratamiento de algunas personas.

El sistema IA de Doctronic gestionará las recetas de forma segura en minutos y en cualquier momento, además de operar para evitar que el paciente olvide tomar sus medicamentos o interrumpa su terapia.

Otros estados de EE.UU. que usarán la IA para renovar recetas médicas

Utah es la entidad que encabeza la implementación de este tipo de programas piloto, pero no es el único de Estados Unidos que planea emplear la IA en la atención médica, de acuerdo con Gaceta de Salud.

Arizona, Texas y Wyoming implementan herramientas similares de IA en la renovación de recetas médicas (Pexels/cottonbro studio)

La Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah explicó que el modelo tiene un impacto nacional y que en estados como Arizona, Texas y Wyoming se exploran herramientas similares.

La automatización de ciertos servicios de salud responde al alto costo del sistema sanitario en el país norteamericano, de acuerdo con el senador Kirk Cullimore, quien dijo que la IA ayudará a reducir el gasto y mejorar el acceso a los medicamentos.

A su vez, el doctor Adam Oskowitz de Doctronic reveló que al modernizar la forma en la que se renuevan los medicamentos, los pacientes tendrían una mejor adherencia a las prescripciones y se reducirían los costes provocados por la suspensión o interrupción de las terapias.

En Utah todo será monitoreado durante el piloto del programa y los resultados se darán a conocer al público, y servirán para tomar decisiones en futuras políticas en otras entidades de Estados Unidos.