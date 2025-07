Utah vs. Snapchat: la razón por la que el gobernador Spencer Cox demanda a la popular aplicación

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lanzó una demanda en contra del propietario de Snapchat, acusándolo de violar varias leyes estatales, además de señalar que esta plataforma pone en peligro a la población infantil e incluso genera adicción a través de herramientas engañosas.

Las razones por las que Spencer Cox demanda a Snapchat

Margaret Busse, representante del Departamento de Comercio de Utah, en conjunto con el gobernador Spencer J. Cox y el fiscal general estatal Derek Brown, anunciaron el pasado 30 de junio una demanda legal contra Snap, Inc.

La entidad estadounidense señaló que la plataforma viola diversas leyes estatales de privacidad y seguridad de sus usuarios, especialmente de la población menor de los 18 años de edad, que son:

Diseño adictivo para atraer a menores de edad

Utah asegura que Snapchat utiliza la vulnerabilidad psicológica y cognitiva de los infantes para generar ganancias, además de que su diseño y funcionamiento genera adicción en niños.

Prácticas similares a los juegos de azar

Algunas de las funciones que resultan dañinas, según las autoridades de Utah, son los mensajes efímeros, el Snap Map, notificaciones push, filtros de belleza y su algoritmo personalizado.

No es segura para menores de edad

Pese a que en su publicidad Snapchat se promueve como una plataforma segura para las infancias, no existe un nivel de protección real a estas ni lineamientos claros sobre el contenido disponible.

Facilita el abuso sexual y tráfico de drogas

El Departamento de Comercio realizó cuentas de prueba en las que se recomendó contenido explícito a menores de 13 a 15 años de edad, además de que puede ser una herramienta para que los depredadores sexuales contacten a sus víctimas.

De acuerdo con Deseret News, en el 2019 las autoridades desmantelaron una red de tráfico de drogas que operaba a través de Snapchat en escuelas secundarias de Salt Lake Valley.

Mal uso de Inteligencia Artificial

El chatbot que usa Snapchat, llamado My AI, no fue aprobado ni regulado de forma correcta, no puede eliminarse y permanece activo, ofreciendo consejos a menores de edad sobre drogas y encuentros sexuales con adultos.

También se detectó que My AI recolecta datos de geolocalización e información biométrica sin dar oportunidad de desactivar o regular el uso de información sensible.

Viola la ley del consumidor de Utah

El Estado demanda que Snap, Inc. no proporciona transparencia sobre los datos que recolecta de sus usuarios ni del uso que les da, además de que no tiene avisos que solicitan el consentimiento de forma adecuada, precisa y clara.

Snapchat responde a la demanda de Utah, dice que su prioridad es la seguridad de los usuarios

Ante las acusaciones del gobernador de Utah y de su Departamento de Comercio, un portavoz de Snap, Inc. declaró a The Salt Lake Tribune que la compañía está dispuesta a hacer de la plataforma “un lugar seguro para todos sus usuarios”.

En pocas palabras, la empresa negó todas las acusaciones presentadas por esta entidad estadounidense, y aseguró que cuentan con las herramientas y funciones necesarias para salvaguardar la privacidad y seguridad de los usuarios desde el principio.

Snapchat presenta herramienta de control parental. X / Snapchat

Además, Snapchat también acusó al fiscal general de Utah de recurrir a litigios civiles para que la compañía imponga requisitos de verificación de la edad de sus usuarios, así como restricciones para menores, cosa que calificó como medidas “anticonstitucionales”.

Por lo visto, ninguna de las dos partes involucradas en este conflicto legal planean ceder ante la otra, pues Utah acusó que la política de seguridad y privacidad de Snap, Inc. es “una falsa ilusión”, mientras que la compañía sostiene que cuenta con las regulaciones suficientes.

Según TechCrunch, el mismo CEO de Snapchat, Evan Spiegel, declaró que aproximadamente 20 millones de adolescentes de 13 a 15 años de edad utilizan la aplicación, aunque solo 200 mil de ellos emplean las herramientas de control parental.