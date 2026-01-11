Vació las maternidades de Japón en 1966: el temido signo que regresa este año y por qué le tienen miedo

El Año del Caballo de Fuego es un evento que ocurre solo cada 60 años y que dominará la energía de 2026. En la astrología china, esta combinación simboliza una fuerza indomable, pasión desbordada y cambios drásticos, pero su reputación va más allá de la metafísica. La última vez que este signo rigió el mundo fue en 1966 y su influencia fue tan poderosa que alteró la demografía en Japón con una caída histórica en la natalidad, por lo que las supersticiones han vuelto a resonar en la actualidad.

Qué significa que el 2026 sea el año del Caballo de Fuego

Bajo el signo del Caballo de Fuego, el horóscopo chino vaticina un 2026 lleno de transformaciones. Este año no admite pasividad, sino que se trata de un momento de actuar con determinación hacia las metas y objetivos, detalló Revista Moi.

El año nuevo chino del Caballo de Fuego concluirá el 5 de febrero de 2027, lo que ha vuelto a despertar algunas supersticiones sobre la energía que atrae este signo (Unsplash)

La energía del fuego potencia el liderazgo y la capacidad de acción, pero exige una advertencia: en un año que corre “a mil por hora”, la gestión de la impulsividad será vital.

Para triunfar, se deberá alternar periodos de alta productividad con pausas estratégicas que permitan mantener claridad mental. El signo del Caballo suele ser energético, libre y lleno de espíritu, por lo que este año lloverán grandes oportunidades de crecimiento.

La marca en la natalidad que el año del Caballo Fuego dejó en Japón en 1966

En Japón, al observar las estadísticas de natalidad entre 1950 y 2010, resalta un desplome abrupto y casi inexplicable justo en el año de 1966. Este fenómeno no fue producto de una guerra o una crisis económica, sino del miedo y la superstición por el Año del Caballo de Fuego, señaló Univision.

Según la tradición, las mujeres nacidas bajo este signo poseían una personalidad tan indomable y “peligrosa que traerían desgracias". Como en aquella época era imposible conocer el sexo del bebé, miles de parejas optaron por evitar el embarazo, lo que creó uno de los baches poblacionales más extraños del siglo XX.

La reducción de la natalidad en 1966 en Japón se relacionó al Caballo de Fuego, ya que se creía que las mujeres nacidas bajo este signo "traerían desgracia" (Archivo) Agencia AFP

De todos modos, la drástica reducción de la natalidad en 1966 no respondió únicamente a temores irracionales, sino que ocurrió también por una estructura de planificación familiar japonesa.

Desde la década de 1950, el Estado promovía la “orientación sobre el control de la concepción”, un programa que instruía a las mujeres sobre la importancia de espaciar los nacimientos para proteger su salud.

En este contexto, el año del Caballo de Fuego funcionó como un catalizador o una justificación social para no tener hijos.

Por tanto, el descenso demográfico fue el producto de una elección racional y consciente de las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos en una intersección única entre la tradición y la modernidad.

En 2026, los nacidos bajo el signo del Caballo de Fuego del horóscopo chino se caracterizan por su elegancia y magnetismo (Unsplash)

Ante la inminente llegada de un nuevo ciclo del Caballo de Fuego en 2026, aparece el debate sobre una posible réplica del desplome demográfico de hace sesenta años. Sin embargo, las condiciones estructurales de la sociedad actual difieren radicalmente.

Cómo saber el animal del horóscopo chino, según la fecha de nacimiento

El zodiaco chino funciona en un ciclo de 12 años, donde a cada año se asigna a un animal en relación con un año de nacimiento, según Hola!.

La tabla del zodiaco chino es la siguiente: