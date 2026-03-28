Fue un reconocido galán de telenovelas, vivió en Texas y se volvió un “gurú” espiritual

Valentino Lanús fue reconocido por sus papeles en telenovelas como El juego de la vida y Amar sin límites. Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió alejarse de la televisión y comenzar un proceso de transformación personal. Hoy, mantiene un estilo de vida orientado a prácticas de bienestar y comparte contenidos vinculados a la espiritualidad en sus redes sociales.

Qué dijo Valentino Lanús en su reaparición en 2026

En una entrevista publicada el 23 de febrero de 2026 por la revista Quién, durante una reaparición pública en un bar de la Ciudad de México, el actor explicó que el cáncer intestinal que, según relató, se autodetectó, marcó un punto de inflexión y lo llevó a replantear sus prioridades personales. Ese proceso derivó en un cambio profundo en su estilo de vida.

El actor aseguró que actualmente se encuentra “inmensamente feliz y saludable” y entrena varias horas al día en artes marciales Instagram de Valentino Lanús

A su vez, afirmó que ahora se encuentra “inmensamente feliz y saludable” y entrena siete horas al día en artes marciales como parte de su rutina.

Su última aparición en televisión fue en 2024 en la telenovela Tu vida es mi vida, con 90 episodios y en la que interpretó a Pepe Castillo. En declaraciones al programa De Primera Mano, explicó que solo volvía “en ocasiones necesarias”, ya que su vida estaba enfocada en su rol como padre.

El artista sostuvo que su retiro del medio le permitió priorizar su bienestar personal y su vida familiar. Además, no extraña su trabajo como actor.

Lanús afirmó que escribió 85 libros y se formó en medicina tradicional china y yoga

El proceso personal que lo transformó en un “gurú” espiritual

Durante su retiro de la televisión, previo a su breve regreso, Lanús se instaló en Austin, Texas. Allí vivió desde 2016 junto a su esposa, Matahari Silíceo, y su hija María Magdalena.

Según contó en TVyNovelas, en ese período “se encontraba disfrutando” de un “tiempo de reinvención, de magia”. A su vez, en esa etapa también desarrolló nuevas prácticas y conocimientos, escribió libros y se formó en disciplinas vinculadas a la medicina tradicional china y el yoga.

Luego, tomó la decisión de trasladarse en 2017 a una zona selvática de la Riviera Maya, donde, según relató en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, atravesó una experiencia espiritual que redefinió su rumbo. El actor explicó que ese cambio se originó en una vivencia durante la meditación y que se “encontró a Dios”.

En ese contexto, detalló que comenzó a escribir “sin parar” a partir de lo que interpretaba como una transmisión de conocimiento. También vinculó ese período con una decisión consciente de alejarse de la exposición pública, al sostener que fue “destraumarse de la fama”.

Lanús sostuvo que ese proceso lo llevó a replantear sus prioridades y cambiar profundamente su estilo de vida Instagram de Valentino Lanús

Fue durante su estadía en la selva cuando el actor aseguró haberse autodetectado un cáncer ubicado entre el intestino delgado y el grueso. Lanús explicó que lo identificó a partir de los cambios en su organismo al estar en contacto consigo mismo.

Frente a su propio diagnóstico, afirmó haber seguido un proceso de sanación basado en yoga y en ayuno. Según su relato, ese proceso se extendió durante cerca de cuatro años. Tras realizar estudios, señaló que su estado de salud actual es favorable.

Actualmente, Lanús tiene un espacio llamado Mei Sei Mei. Según el sitio oficial de este proyecto, desarrolla retiros enfocados en el trabajo del cuerpo, la mente y el espíritu, con propuestas que incluyen:

La “limpieza del campo del espíritu”

La “liberación energética”

La “recuperación de la visión de la realidad completa”, que abarca la apertura del “tercer ojo”

La revisión de experiencias que requieren “liberación kármica”.

Además, el espacio afirma que incorpora instancias de “integración de luz cósmica y puesta a tierra”, junto con herramientas de bienestar holístico orientadas a la vida diaria.