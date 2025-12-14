Viaje al 2014: qué fue del Ice Bucket Challenge, el desafío que nació en EE.UU. y al que se sumó hasta Trump

El Ice Bucket Challenge fue un desafío viral que convocó a celebridades de todo el mundo y de diversas disciplinas en 2014. En Estados Unidos, el movimiento llegó a famosos del mundo del deporte, del espectáculo y hasta a Donald Trump, años antes de que asuma su primera gestión como presidente. Más allá del hecho de tirarse agua congelada, la idea tenía el fin de colaborar con la campaña para el tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Trump participó del Ice Bucket Challenge en la terraza de uno de sus edificios

Para el desafío, el hoy presidente de EE.UU. realizó una producción que lo llevó hasta lo alto de una Trump Tower en Nueva York. El video comienza con las modelos Nia Sanchez y Gabriela Isler, quienes por aquel entonces eran las ganadoras vigentes de los concursos de Miss USA y Miss Universo respectivamente.

Donald Trump participó del Ice Bucket Challenge

Luego de que las mujeres llenaron al balde de agua helada que le tirarían a Trump, el empresario hizo la presentación del reto. “Me desafió todo el mundo para el ALS (sigla de ELA en inglés) Ice Bucket Challenge”, comenzó.

A continuación, mencionó a una serie de famosos, algunos reales y otros personajes de ficción que se “volvieron locos” por este challenge viral: “Homero Simpson, Mike Tyson, Vince McMahon”.

En tono jocoso, Trump dijo que quienes lo desafiaron querían comprobar si ese era su “cabello real”. Luego, dijo que Miss USA y Miss Universo serían las encargadas de tirarle el hielo encima.

Antes de recibir el impacto, el magnate retó al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, y a sus hijos Donald Jr. y Eric a participar del Ice Bucket Challenge.

Luego de realizar el Ice Bucket Challenge, Trump desafió al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama Unsplash

Luego de recibir el agua helada, el republicano se peinó el cabello hacia atrás. “Qué desastre”, finalizó entre las risas y aplausos de los presentes. El video se compartió en la cuenta de YouTube de la Organización Trump el 28 de agosto de 2014.

La historia del Ice Bucket Challenge y su recaudación de fondos para el ELA

De acuerdo con la organización ALS Therapy Development Institute, el desafío nació durante el verano de 2014. La iniciativa comenzó a partir de la idea de Pat Quinn y Pete Frates, dos personas que habían sido diagnosticadas con ELA.

Concretamente, el Ice Bucket Challenge consistía en que celebridades y no famosos se mojaran con agua helada de un balde y lo filmaran. Esto podía hacerlo tanto la misma persona que participara como recibirlo de otras, como fue el caso de Trump.

Más allá de lo divertido de la situación, la idea era que quien no cumpliera con el reto debía donar a alguna organización que se encargue de estudiar la ELA, aunque muchos famosos hicieron ambas cosas.

Lionel Messi fue uno de los famosos que participó del Ice Bucket Challenge LA NACION

El Ice Bucket Challange se extendió mundialmente y contó con la participación de figuras como George Bush, Lionel Messi, David Beckham, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Justin Timberlake, Adam Levine y Jimmy Fallon, entre muchos otros.

Cuánto recaudó el Ice Bucket Challenge para la lucha contra la ELA en EE.UU.

ALS Therapy Development Institute dice que el movimiento en general logró recaudar aproximadamente US$135 millones solo en el país norteamericano. A nivel global, la suma llegó a US$220 millones.

Además de la recaudación de fondos, la popularidad que alcanzó el desafió sirvió también para difundir información sobre la ELA.