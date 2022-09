Viajó muchas veces a Estados Unidos y revela las tres preguntas que siempre le hicieron al entrar al país

Viajar a Estados Unidos siempre es una moneda al aire, ya que nunca se sabe qué es lo que sucederá al llegar con los oficiales migratorios. Una mujer quiso evitarles a sus seguidores de TikTok la fatiga de que les limiten el paso al país norteamericano y les contó su experiencia que acumuló en todas las ocasiones que ha viajado hacia allá. Aseguró que siempre le hicieron las mismas preguntas, por lo que brindó una guía.

“He ido a USA más de 30 veces y estas son las preguntas que me han hecho cuando llego”, se leía en la descripción del video que publicó. Ahí habló brevemente sobre cómo fueron sus viajes y enlistó los tres cuestionamientos claves para un viajero. Además, dio algunos detalles sobre lo que ella respondió y contestó las consultas de los usuarios.

Las tres preguntas que siempre hacen al viajar a EE.UU., según una tiktoker

A través de la cuenta @viaja_con_pri, la mujer especificó que es muy importante siempre decir la verdad, ya que de lo contrario la visa podría ser removida. Estas son las preguntas que enlistó:

¿Cuánto dinero en efectivo trae? y sumada a esta: ¿Cuánto tiempo planea estar en Estados Unidos?

¿Cuál es el propósito de su viaje?

¿A qué se dedica en su país?

Las reacciones de la comunidad por las preguntas para entrar a EE.UU.

La comunidad virtual de TikTok no tardó en manifestarse en el clip de esta mujer, que acumula poco más de 10.000 reproducciones. La mayoría la cuestionó sobre las respuestas, ya que en un principio detalló perfectamente las preguntas, pero no dijo qué sería lo ideal para responder en Migraciones.

“¿Y cuánto dinero en efectivo es lo recomendable decir?”, le preguntó un usuario, a lo que ella contestó: “Lo que ustedes lleven y debe ser menos de 10.000″. Aunque no quedó muy claro si se refirió en cantidad de dólares o en otro tipo de pesos latinoamericanos, el monto está relacionado con la moneda norteamericana.

Esta es una de las preguntas adicionales que podrían hacer a un viajero al entrar a Estados Unidos @viaja_con_pri/TikTok

Para complementar esa respuesta, entró a la sección de comentarios otra usuaria, quien aseguró que es mejor dejar los ahorros en casa: “No se suele llevar mucho efectivo, mejor tarjetas de crédito”.

Por otro lado, dos personas le insinuaron que lo que decía no era del todo cierto, ya que ellas habían ingresado a EE.UU. sin que les hicieran tales cuestionamientos. “La última (la de a qué se dedica en su país de origen) nunca me la preguntaron en 15 viajes, pero bueno”, “Es relativo, en repetidas ocasiones he entrado y ni el nombre me preguntan, pero en dado caso siempre es mejor responder con la verdad”, le dejaron.

La diferencia de opiniones sobre la entrada al país norteamericano demostró que cada caso es diferente y que las obligaciones no son las mismas para los ciudadanos de todos los países, sino que dependiendo del lugar desde el cual se dirijan pueden ser consultados por una u otra cosa.

Lo importante, y que la tiktoker dejó bien en claro, es que siempre hay que responder sin mentiras y ser transparentes para no tener problemas. Además, hay particularidades, ya que algunos pueden estar en una situación distinta por sus antecedentes penales.