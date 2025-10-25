De origen migrante: quién es la candidata de Donald Trump en las elecciones de Virginia

La carrera por la gobernación de Virginia entró en su recta final de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 4 de noviembre. En la contienda se encuentra Winsome Earle-Sears, republicana y actual vicegobernadora, que cuenta con el apoyo de Donald Trump para vencer a la demócrata Abigail Spanberger.

Los orígenes de Earle-Sears, la candidata republicana en Virginia

Winsome Earle-Sears nació el 11 de marzo de 1964 en Kingston, Jamaica. A los seis años emigró a Estados Unidos junto a su familia y creció en el Bronx, uno de los distritos más poblados de Nueva York.

Winsome Earle-Sears es la candidata republicana en Virginia para 2025 flickr/Glenn Youngkin

En entrevistas, destacó que su abuela fue su mayor influencia política, ya que la inspiró con su vocación de servicio y su cercanía con los líderes locales en Jamaica.

Antes de ingresar a la política, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 1983 y 1986 como electricista y más tarde dirigió un refugio para personas sin hogar y un ministerio carcelario.

La carrera política de Winsome Earle-Sears

La trayectoria política de Winsome Earle-Sears comenzó en 2002, cuando fue elegida miembro de la Cámara de Delegados de Virginia por el Distrito 90, de mayoría afroamericana.

Su victoria marcó un hecho histórico, ya que fue la primera republicana en ocupar ese escaño desde 1865, según el sitio oficial. En 2011 asumió la vicepresidencia de la Junta de Educación de la jurisdicción y también representó al presidente ante la Oficina del Censo.

Además, integró el Comité Asesor sobre Mujeres Veteranas del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), lo que consolidó su perfil como una figura clave del Partido Republicano en el estado.

Winsome Earle-Sears promete mantener el rumbo del gobierno republicano en Virginia

En los comicios generales del 2 de noviembre de 2021 para gobernador de Virginia, Glenn Youngkin derrotó al demócrata Terry McAuliffe con aproximadamente 50,6% de los votos frente a 48,6%. Sin embargo, no pudo ir en busca de la reelección porque el artículo 5 de la Constitución estatal impide mandatos consecutivos.

Ahora, Earle-Sears busca ser la primera mujer en gobernar la jurisdicción. Su objetivo es mantener el liderazgo republicano en el estado. En una entrevista con Nothern Virginia Mag, explicó: “Quiero continuar el éxito de Virginia: bajar los impuestos, mantener a la población segura y crear empleos”.

Abigail Spanberger vs. Winsome Earle-Sears: qué dicen las encuestas en Virginia

La encuesta más reciente, realizada por Trafalgar Group/InsiderAdvantage entre el 13 y el 15 de octubre, Abigail Spanberger, la candidata demócrata, obtuvo un 48% de apoyo frente al 45% de Winsome Earle-Sears, una diferencia de poco más de dos puntos, dentro del margen de error.

Winsome Earle-Sears y Abigail Spanberger se enfrentan una elección muy reñida Facebook/Winsome Earle-Sears-Instagram/abigailspanberger

Este resultado confirmó el empate técnico que ya se mostraba en sondeos previos, donde la demócrata apenas logró conservar una ventaja leve.

Elecciones 2025 en Virginia: cómo registrarse para votar

El plazo de inscripción vence 11 días antes de la fecha de votación. En esta ocasión, los ciudadanos podrán registrarse hasta este viernes 24 de octubre, inclusive, de acuerdo con el Departamento de Elecciones de Virginia.

El plazo de registro para participar de los comicios vence este 24 de octubre Thomas Slusser - The Tribune-Democrat

Para inscribirse, existen dos formas posibles de hacerlo:

En línea : a través del sitio web oficial, es posible registrarse para sufragar. También se puede actualizar la inscripción, ya sea para hacer el cambio de nombre, dirección o de partido político.

: a través del sitio web oficial, es posible registrarse para sufragar. También se puede actualizar la inscripción, ya sea para hacer el cambio de nombre, dirección o de partido político. Por correo: completar el formulario a mano y enviarlo por correo a la oficina electoral de su estado.

También podrán hacerlo a través del formulario nacional de inscripción de votantes, que aplica a todos los niveles y estados de EE.UU.