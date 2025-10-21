Elecciones en Virginia 2025: quiénes son las candidatas a gobernadora y qué pasa si hay empate el 4 de noviembre

De cara a las próximas elecciones en Virginia, que se desarrollan el martes 4 de noviembre, las encuestas muestran una ajustada diferencia entre la candidata demócrata Abigail Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears. En caso de que ocurra un empate de votos, la Constitución estatal establece un procedimiento específico a cargo de la Asamblea General.

Definición por votos: qué sucede si los candidatos empatan en las elecciones en Virginia

A diferencia de los procedimientos a seguir cuando hay empate en cualquier otro cargo, en las elecciones para gobernador es la Asamblea General la que tiene la última palabra. De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (LIS, por sus siglas en inglés) estatal, si ambos candidatos quedan igualados en número de votos, el ganador será elegido por mayoría de la totalidad de los miembros de la Asamblea General, es decir, de todos los integrantes de la Cámara de Delegados (100 bancas) y el Senado (40 escaños).

Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears son las candidatas a gobernadora de Virginia en 2025 abigailspanberger.com/tcc.edu

Así es el procedimiento en caso de que se produzca una igualdad exacta de sufragios:

Cuando la Junta Electoral certifica oficialmente el empate, el gobernador saliente o el secretario de la Commonwealth convoca a una sesión.

certifica oficialmente el empate, el gobernador saliente o el secretario de la Commonwealth convoca a una sesión. El procedimiento se realiza en sesión conjunta en el Capitolio de Richmond, donde cada Cámara envía su lista de miembros acreditados y se procede a una votación nominal.

en el Capitolio de Richmond, donde cada Cámara envía su lista de miembros acreditados y se procede a una votación nominal. Un comité mixto del Senado y la Cámara cuenta los votos y certifica el resultado en acta oficial.

Si no se logra una mayoría, la Asamblea puede repetir la votación hasta que uno obtenga mayoría o adoptar una resolución para realizar rondas sucesivas.

De los 140 miembros (40 senadores y 100 delegados), el ganador debe obtener una mayoría, es decir, al menos 71 votos afirmativos.

Antes de llevar a cabo la votación en la Asamblea General, el candidato perdedor puede pedir el recuento de votos si la diferencia es menor al 1%.

Encuestas más recientes: leve ventaja de Spanberger sobre Earle-Sears

En la encuesta publicada más reciente, elaborada por la organización co/efficient entre el 15 y el 17 de octubre, Spanberger obtuvo el 49% del apoyo, frente al 44% de la actual vicegobernadora del estado. Los números marcan una tendencia favorable para la demócrata, que sumó un punto más en comparación con el sondeo anterior de esa consultora.

En el promedio de los estudios realizados desde el 29 de septiembre hasta la fecha, Spanberger se mantiene a la cabeza con un 50% de intención de voto. Por su parte, Earle-Sears la sigue de cerca con el 43,8%.

La vicegobernadora Earle-Sears corre por detrás de Spanberger con cinco puntos menos en la intención de voto, según una reciente encuesta de co/efficient Freepik

Quién es Abigail Spanberger, la candidata demócrata en las elecciones de Virginia

Exmiembro de la Cámara de Representantes y exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Spanberger representa una figura fuerte dentro del Partido Demócrata. Nacida el 7 de agosto de 1979 en Red Bank, condado de Monmouth, Nueva Jersey, fue criada por su padre, veterano del Ejército de Estados Unidos.

Spanberger trabajó como agente de la CIA durante ocho años SHABAN ATHUMAN/TIMES-DISPATCH - Richmond Times-Dispatch

En sus años de estudio, obtuvo una licenciatura en la Universidad de Virginia y luego consiguió su maestría de administración de empresas (MBA). Posteriormente, trabajó como agente federal de las fuerzas del orden en el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) y formó parte de la CIA desde 2006 hasta 2014.

En el ambiente político, comenzó a representar al séptimo distrito congresional de Virginia en 2019 y participó de distintas iniciativas para apoyar a empleados federales, otorgar subvenciones al personal educativo y ayudar a personas mayores.

En noviembre de 2023, anunció que no buscaría la reelección para el Congreso y lanzó su campaña con el objetivo de “unir a la gente y lograr resultados concretos que mejoren vidas”.

Quién es Winsome Earle-Sears, la candidata republicana para las elecciones en Virginia

Apoyada por el presidente Donald Trump, Winsome Earle-Sears nació el 11 de marzo de 1964 en Kingston, Jamaica, pero emigró a Estados Unidos a los seis años. Se crio en el Bronx, dentro de los límites de Nueva York. Antes de involucrarse en la política, trabajó como electricista para la marina.

La candidata republicana nació en Jamaica, pero emigró a Estados Unidos a los seis años Facebook/WinsomeESears

En 2002, fue elegida como miembros de la Cámara de Delegados por el Distrito 90,mientras que nueve años más tarde ocupó el cargo de vicepresidenta de la Junta de Educación de Virginia.

Como representantes del Partido Republicano, se convirtió en la primera mujer afroamericana y primera persona de origen jamaicano en ser elegida para vicegobernadora en 2021. El 4 de noviembre, buscará transformarse en la primera mujer negra en gobernar al estado.