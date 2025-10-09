Elecciones en Virginia 2025: quién es Abigail Spanberger, la exagente de la CIA que quiere destronar a Glenn Youngkin

Este 9 de octubre se celebra el único debate por la gobernación de Virginia en la Universidad Estatal de Norfolk. Allí, Winsome Earle-Sears se enfrenta a la demócrata Abigail Spanberger, exmiembro de la Cámara de Representantes que trabajó como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Tradiciones familiares y su trabajo en la CIA: la historia de Abigail Spanberger

Abigail Davis Spanberger nació el 7 de agosto de 1979 en Red Bank, condado de Monmouth, Nueva Jersey. Su padre sirvió en el Ejército de Estados Unidos y se convirtió en agente de la ley de carrera gracias a la Ley GI, un beneficio otorgado a los veteranos para su reinserción en la vida civil.

Su papá estuvo en el Ejército y su mamá estudió en la escuela de enfermería Instagram/@abigailspanberger

La integrante del Partido Demócrata obtuvo su licenciatura en la Universidad de Virginia y luego consiguió su maestría de administración de empresas (MBA) en un programa de doble titulación entre la Universidad de Purdue y la escuela de negocios GISMA en Alemania.

Al culminar sus estudios, trabajó como agente federal de las fuerzas del orden en el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). Luego, se incorporó a la CIA como oficial de operaciones desde 2006 hasta 2014.

Spanberg trabajó por más de ocho años como agente de la CIA en casos de lavado de dinero y narcóticos Carolyn Kaster - AP

Durante su tiempo en la agencia, Abigail trabajó en casos federales de narcóticos y lavado de dinero, donde tuvo que colaborar con departamentos de policías locales en Virginia, Maryland y Washington D. C. Asimismo, ejecutó órdenes de registro y arresto, a menudo como la única mujer en el equipo de detenciones, según consignó la biografía de su sitio web.

Su trabajo en el sector privado y camino en la política

En 2014, deja su cargo en la agencia y comienza a trabajar en EAB Global, Inc., una empresa de consultoría especializada en brindar servicios a instituciones educativas. Al cumplir los dos años en la compañía, inician sus ansias de formar parte de un cargo público luego que el representante de Virginia votara a favor de revocar la cobertura médica de cientos de miles de residentes.

En 2018, Spanberger se postula por un escaño en el Congreso y logra derrocar al diputado republicano Dave Brat con el 50,3 % de los votos. El 3 de enero de 2019 comenzó a representar al séptimo distrito congresional de Virginia y patrocinó o apoyó diversas medidas como:

H.R.10239 — End Drug Shortages Act: ley para poner fin a la escasez de medicamentos.

ley para poner fin a la escasez de medicamentos. H.R.9986 Teacher and School Leader Quality Partnership Grants Act: ley para otorgar subvenciones para mejorar la calidad de maestros y líderes escolares.

ley para otorgar subvenciones para mejorar la calidad de maestros y líderes escolares. H.R.9910 — Supporting Federal Employees in the National Guard and Reserves Act: apoyo a empleados federales en la Guardia Nacional y Reservas.

apoyo a empleados federales en la Guardia Nacional y Reservas. H.R.8833 — American Food Supply Chain Resiliency Act: para fortalecer la cadena de suministro de alimentos en EE.UU.

para fortalecer la cadena de suministro de alimentos en EE.UU. H.R.8588 — Linking Seniors to Needed Legal Services Act of 2024: ley que conecta a personas mayores con servicios legales necesarios.

ley que conecta a personas mayores con servicios legales necesarios. H.R.8183 — Child Rescue Act: ley para rescate y protección de niños.

Su candidatura por la gobernación de Virginia y su posición en las encuestas

Abigail Spanberger anunció en noviembre de 2023 que no buscaría la reelección a la Cámara de Representantes y que se postularía como candidata para la gobernación de Virginia. En un video de campaña, la exagente afirmó que esperaba reducir los precios de los medicamentos recetados, impulsar el crecimiento de la clase media y reducir la inflación.

“Mientras algunos políticos de Richmond se centran en prohibir el aborto y los libros, lo que no están haciendo es ayudar a la gente”, dijo Spanberger en el video. “Sé cómo unir a la gente y lograr resultados concretos que mejoren vidas. Por eso me postulo para gobernadora”.

De acuerdo con el sondeo de encuestas realizado este 9 de octubre por la Christopher Newport University, Spanberger lleva la delantera con 52 puntos por encima de Earie-Sears, que tiene 42.