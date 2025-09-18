Elecciones en Virginia 2025: cuándo comienza la votación anticipada

La temporada de votación anticipada en Virginia comienza el viernes 19 de septiembre y ofrece a los votantes seis semanas para participar en las elecciones generales de 2025. En esta ocasión, el proceso llega con cambios en la ley electoral estatal, como un plazo de registro más corto y nuevos requisitos de reporte para boletas provisionales.

Elecciones 2025 en Virginia: cómo participar y reglas de registro

Los residentes podrán participar en las elecciones para gobernador, vicegobernador, fiscal general, los 100 escaños de la Cámara de Delegados y ciertos cargos locales. El período de emisión de sufragios en persona se prolonga hasta el sábado 1° de noviembre.

El Departamento de Elecciones de Virginia emitió un recordatorio que todos los condados y ciudades deben habilitar este proceso, aunque cada persona solo puede votar en la jurisdicción donde está registrada, según detalló Virginia Mercury.

Este año, el plazo para registrarse finaliza 11 días antes de la elección, el 24 de octubre, en lugar del límite de 22 días que se aplicaba anteriormente. Tras esa fecha, los habitantes aún pueden inscribirse el mismo día de los comicios, aunque sus boletas se emitirán de manera provisional y se verificarán posteriormente.

Además, los registradores deben informar ahora la cantidad de boletas provisionales por distrito electoral, un cambio que, según las autoridades estatales, aumentará la transparencia del proceso.

Opciones para emitir el voto en Virginia durante la elección anticipada

Los sitios para emitir sufragios antes del día de la elección varían según la localidad: algunas jurisdicciones cuentan con múltiples puntos con horarios diferentes, mientras que otras dependen de una sola oficina de registro. Los votantes deben presentar una forma de identificación válida, aunque quienes no la tengan pueden emitir su boleta de manera provisional.

El servicio de votación desde el vehículo sigue disponible para los residentes mayores de 65 años o con discapacidades, y quienes tengan limitaciones visuales o de destreza manual pueden completar boletas de ausencia al usar herramientas electrónicas.

La emisión de este tipo de votos también comienza el viernes, con envíos por correo a militares, en el extranjero y a quienes ya las hayan solicitado. Cualquier persona inscrita puede requerirlas en línea, por correo o en persona, sin necesidad de justificar el motivo. El plazo es hasta el 24 de octubre.

Las boletas completadas pueden devolverse por correo, entregarse directamente en la oficina del registrador o colocarse en buzones designados durante el período previo a la elección o el día de los comicios. Para ser contabilizadas, deben llevar matasellos hasta el 4 de noviembre y ser recibidas antes del mediodía del 7 de noviembre.

Reformas de sufragio anticipado en Virginia 2025

La ampliación del proceso de emisión de sufragios anticipada en Virginia es todavía reciente. Desde 2020, los legisladores aprobaron el envío de papeletas por ausencia sin necesidad de justificar el motivo y facilitaron el acceso a la votación en persona antes del día de las elecciones.

Los estudios indican que estas reformas incrementaron la participación ciudadana. Un análisis del Center for Election Innovation & Research reveló que la emisión de sufragios antes del día de los comicios creció de manera constante desde la implementación de estos cambios y contribuyó a reducir las filas en los centros de votación y a aumentar la asistencia general.

“Las personas que votan anticipadamente suelen ser las más comprometidas. Esto permite que las campañas se centren en los que tienen menos probabilidades de acudir a las urnas, o que quizá sean más persuadibles. Por lo tanto, sirve a un gran propósito para las campañas asegurar a esos votantes partidistas desde temprano”, indicó Stephen Farnsworth, politólogo de la University of Mary Washington.

Los analistas también destacaron que los adultos y los soldados hicieron uso de las papeletas por ausencia en los ciclos recientes. “Es importante saber que esto es de gran ayuda para los votantes mayores, que podrían tener más dificultades para llegar a los centros de votación el día de la elección, y para los militares, que están fuera de sus distritos electorales”, dijo Farnsworth.