La batalla por los distritos electorales llega a la Corte Suprema de EE.UU.: Virginia y cuatro escaños en juego

La pelea política y judicial por el rediseño de los distritos electorales en Virginia escaló hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Legisladores demócratas presentaron una apelación de emergencia para intentar revertir un fallo estatal que anuló una reforma aprobada por millones de votantes.

Demócratas apelan ante la Corte Suprema de EE.UU. por el mapa electoral de Virginia

Según informó Courthouse News, los parlamentarios demócratas acudieron el lunes a la Corte Suprema federal con un recurso extraordinario luego de que el máximo tribunal de Virginia invalidara una enmienda constitucional que había sido ratificada en abril por más de 1,6 millones de votantes.

La modificación permitía volver a dibujar los distritos congresionales antes de las elecciones de medio término de 2026. Según sus detractores, la iniciativa buscaba alterar el equilibrio electoral de Virginia para favorecer a los demócratas y permitir la obtención de cuatro escaños adicionales en el Congreso.

En su presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los legisladores sostuvieron que el tribunal estatal “privó a votantes, candidatos y al propio estado de su derecho a utilizar distritos congresionales aprobados legalmente”.

Además, acusaron a la Corte Suprema de Virginia de haber contradicho la Constitución estatal mediante una interpretación “novedosa” y “manifiestamente alejada del texto”.

La apelación busca bloquear el fallo emitido el 8 de mayo y restablecer la validez de la reforma. Sin embargo, el pedido enfrenta un panorama complejo porque, tradicionalmente, la Corte Suprema federal evita intervenir en decisiones de tribunales estatales basadas exclusivamente en constituciones locales, explicó Courthouse News.

Por qué el rediseño de distritos en Virginia terminó en una disputa judicial

La controversia se originó en 2024, cuando los demócratas de Virginia iniciaron un proceso de dos años para modificar los mapas electorales. El argumento público era responder a la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump y dirigentes republicanos para sumar distritos favorables al Partido Republicano en estados conservadores.

El rediseño de los distritos tenía como fin estratégico alterar el balance electoral para permitir que los demócratas conquistaran cuatro escaños clave en la Cámara de Representantes ALEX WROBLEWSKI - AFP

El nuevo esquema diseñado por los demócratas redistribuía pequeñas porciones del norte de Virginia —una región densamente poblada, con altos ingresos y fuerte inclinación liberal ubicada en los suburbios de Washington D.C.— hacia distintas áreas del estado.

De acuerdo con la descripción incluida en la decisión judicial citada por Courthouse News, el nuevo mapa alteraba drásticamente la representación política:

Cerca del 47% de los votantes que respaldaron a uno de los principales partidos en la última elección congresional quedarían representados por apenas el 9% de la delegación de Virginia en la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, alrededor del 51% de los electores del otro gran partido controlarían el 91% de la representación del estado en el Congreso.

El juez Arthur Kelsey, autor de la opinión mayoritaria del máximo tribunal estatal, subrayó el fuerte componente partidario de la propuesta y remarcó que la magnitud del respaldo popular no modificaba el análisis constitucional del caso.

Qué decidirá la Corte Suprema sobre los distritos electorales de Virginia

La Corte Suprema de Estados Unidos solicitó a los republicanos de Virginia que presenten una respuesta formal al pedido demócrata antes de las 17 horas del jueves. Esa decisión no garantiza que el tribunal acepte intervenir, pero marca el inicio de una nueva etapa en una batalla que podría tener impacto nacional.

En su escrito, los demócratas acusan a la Corte Suprema de Virginia de "privar a los votantes" de sus derechos mediante una interpretación alejada del texto constitucional Bryon Houlgrave - FR172027 AP

El caso no solo pone en discusión el alcance de los tribunales estatales y federales en materia electoral, sino que además podría influir en el equilibrio político del Congreso en las elecciones de medio término. Actualmente, la delegación de Virginia en la Cámara de Representantes está integrada por seis demócratas y cinco republicanos.