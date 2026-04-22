Victoria para los demócratas: la enmienda de ley que allanaría el camino para un nuevo mapa electoral en Virginia

La votación especial realizada en el estado de Virginia el martes 21 de abril concluyó con la aprobación de la opción afirmativa para modificar el esquema de redistribución de distritos electorales. El resultado ahora habilita a la Asamblea General, controlada por el Partido Demócrata, a establecer de manera provisoria nuevos límites para elecciones federales.

Resultados de la votación en Virginia sobre el nuevo mapa electoral

El martes, los votantes registrados, participaron de una elección especial para decidir sobre una enmienda a la Constitución del estado relacionada con la redistribución de distritos electorales del Congreso.

Los ciudadanos de Virginia participaron en una elección especial para decidir sobre una enmienda a la Constitución del estado relacionada con la redistribución de distritos electorales del Congreso Virginia Department o

Los votantes encontraron en su boleta la siguiente pregunta: “¿Debería enmendarse la Constitución de Virginia para permitir que la Asamblea General adopte temporalmente nuevos distritos electorales con el fin de restablecer la equidad en las próximas elecciones, mientras se asegura que se reanude el proceso estándar de redistribución de distritos después del censo de 2030?”.

Según los resultados oficiales obtenidos por AP, la opción “Sí” resultó ganadora. El medio informó sobre esta victoria a las 21.49 hs del 21 de abril. Con un 97% de los votos escrutados, el conteo final reportado fue el siguiente:

Votos por el “Sí” : 1.574.542 ( 51,5% ).

: 1.574.542 ( ). Votos por el “No”: 1.485.785 (48,6%).

AP confirmó el triunfo del "sí" en Virginia AP

Los resultados variaron considerablemente según la zona. Por ejemplo, en el condado de Arlington, el “Sí” obtuvo una ventaja de +59,8%, mientras que en condados como Buchanan y Bland, la opción del “No” lideró con márgenes superiores al 75%.

Con este resultado, se autoriza a la Asamblea General, controlada por los demócratas, a implementar de manera temporal los nuevos mapas electorales diseñados por la legislatura para las próximas elecciones.

Abigail Spanberger celebra la reforma electoral aprobada en Virginia

La gobernadora Abigail Spanberger respaldó la iniciativa y sostuvo que la decisión responde a acciones similares en otros estados. Según su postura, la medida busca responder a cambios electorales sin consulta popular.

“Los votantes de Virginia se han pronunciado y esta noche aprobaron una medida provisional para oponerse a un presidente que afirma tener “derecho” a más escaños republicanos en el Congreso", dijo Spanberger en un comunicado. “De cara al futuro, mantengo mi compromiso de garantizar que la comisión bipartidista de redistribución de distritos de Virginia retome sus funciones tras el censo de 2030 y de proteger el proceso que los virginianos votaron para crear”, señaló.

Desde el Partido Republicano, el líder republicano de la Cámara de Representantes de Virginia, Terry Kilgore, señaló que los resultados no fueron los esperados.

“Desde el principio, este proceso estuvo sesgado: la redacción engañosa de las papeletas y una enorme ventaja en gastos dificultaron enormemente la labor de los votantes que intentaban comprender un tema tan complejo”, dijo en un comunicado retomado por The Washington Post.

La actual delegación de Virginia en la Cámara de Representantes de EE.UU. se transformaría en una con diez escaños con tendencia demócrata y solo un escaño sólidamente republicano lis.virginia.gov

Qué cambia en Virginia tras la reforma constitucional sobre distritos

La modificación aprobada incorpora una cláusula constitucional que permite la intervención directa del poder legislativo estatal en la definición de distritos en circunstancias específicas. Este mecanismo tendrá aplicación limitada en el tiempo.

Los nuevos mapas electorales podrán utilizarse en los comicios de 2026, 2028 y 2030. La habilitación aplica si otros estados modifican sus distritos antes de 2031 sin orden judicial, situación ya observada en algunos estados como Texas y California.

La autorización caduca el 31 de octubre de 2030. A partir de esa fecha, Virginia deberá retomar el procedimiento tradicional vinculado a los datos del censo nacional.

Cómo el nuevo mapa podría darle más escaños a los demócratas en el Congreso

Actualmente, la delegación del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos está compuesta por seis demócratas y cinco republicanos. La nueva configuración podría modificar esa proporción de forma significativa.

Las proyecciones basadas en el mapa aprobado por la legislatura en febrero indicaron que el Partido Demócrata podría ampliar su presencia a diez bancas, lo que dejaría una sola en manos republicanas.

Este cambio tendría consecuencias en el equilibrio general del Congreso, donde las mayorías suelen definirse por márgenes reducidos.

Qué pasará con los distritos electorales de Virginia después de 2030

Una vez finalizado el período de vigencia, el estado deberá regresar al sistema habitual de redistribución. Este proceso se basa en los datos del censo que se realiza cada diez años en EE.UU.

La comisión bipartidista volverá a asumir la responsabilidad de trazar los distritos y retomará el esquema previo a la reforma aprobada recientemente. De este modo, la modificación lograda mediante la enmienda tiene carácter transitorio y quedará limitada a tres ciclos electorales.