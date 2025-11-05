Quién ganó las elecciones en Virginia 2025

Las elecciones en Virginia dieron como ganadora a la demócrata Abigail Spanberger, con el 56,46% de los votos frente al 43,33% de su rival, la republicana Winsome Earle-Sears, según consignó el Departamento de Elecciones del estado. Estos comicios son de carácter histórico en el estado, debido a que es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de gobernadora.

Resultados de las elecciones en Virginia 2025

Los votantes de Virginia eligieron nueva gobernadora el martes 4 de noviembre, en una jornada electoral que mantuvo abiertas las urnas de 6 horas a 19 hs (hora local). Los electores votaron los cargos de vicegobernador, fiscal general, miembros de la Cámara de Delegados y otros cargos locales. En tanto, la votación anticipada culminó el 1º de noviembre.

Abigail Spanberger representó al Partido Demócrata en las elecciones a gobernadora en Virginia SHABAN ATHUMAN/TIMES-DISPATCH - Richmond Times-Dispatch

La carrera por la gobernación en las elecciones de Virginia estuvo liderada por la demócrata Spanberger y la republicana Earle-Sears.

Spanberger, oriunda de Nueva Jersey, es licenciada en Administración de Empresas y trabajó como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). También se desempeñó como agente federal de las fuerzas del orden en el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Entre sus principales propuestas, destacaron la reducción de los precios de los medicamentos recetados, el impulso del crecimiento de la clase media y frenar la inflación.

Earle-Sears representó al Partido Republicano en las elecciones a gobernadora en Virginia (Foto AP/Andrew Harnik)

Earle-Sears, nacida en Jamaica, es la actual vicegobernadora de Virginia. Su trayectoria resaltó por ser infante de marina de EE.UU. y formar parte de la Cámara de Delegados por el Distrito 90, la Junta de Educación estatal y la Oficina del Censo.

En su candidatura, la republicana se centró en la reducción de impuestos, el mantenimiento de la seguridad para la población y la creación de nuevos empleos.

Cuándo asumirá el cargo la nueva gobernadora de Virginia

La Constitución del estado dictamina que la nueva gobernadora toma posesión el 17 de enero de 2026, dado que se trata del primer sábado después del segundo miércoles de enero después de la elección.

Ese día, finalizará su mandato Glenn Youngkin y dará paso Spanberger, la primera mujer que asume este cargo en la historia del estado.

Cuál fue el papel de Donald Trump en las elecciones en Virginia

Las últimas encuestas previas a las elecciones en el estado otorgaron una ventaja significativa a Spanberger frente a Earle-Sears. En un sondeo realizado por Emerson College/The Hill los últimos días de octubre, la demócrata consagró el 55% de los apoyos frente al 44% de la republicana.

Cómo podría influir Trump en las elecciones en Virginia AFP

Otro análisis de CNN anticipó que Spanberger llegaría con una ventaja sólida. De hecho, un dato que resaltó en los sondeos previos a los comicios es que la demócrata logró capturar a un 6% del electorado de Trump, que apoyaron al mandatario en los comicios nacionales de 2024, según remarcó SoCal Strategies.

Mientras tanto, medios como The Hill resaltaron que el presidente estadounidense no evidenció su apoyo a la candidata republicana para la gobernación de Virginia, un factor que podría haber impactado en los resultados electorales. Además, su nombre no apareció en la boleta en estos comicios.