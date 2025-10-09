Elecciones en Virginia 2025: quién es Winsome Earle-Sears, la aliada de Trump que compite por la gobernación

Falta menos de un mes para las elecciones a gobernador en Virginia, donde participará la candidata Winsome Earle-Sears con el objetivo de mantener el control republicano. La actual vicegobernadora del estado cuenta con el apoyo de Donald Trump de cara a los comicios del 4 de noviembre, donde se enfrentará con la demócrata Abigail Spanberger.

Quién es Winsome Earle-Sears, la migrante que busca ser gobernadora de Virginia

Nacida el 11 de marzo de 1964 en Kingston, Jamaica, Winsome Earle-Sears emigró a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía seis años. En específico, creció en el Bronx, uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

Cómo es la historia de Winsome Earle- Sears, la republicana migrante que se enlistó en la Marina y hoy aspira a lograr un hito en la historia de Virginia Facebook/WinsomeESears

“Mi abuela siempre ha sido mi mayor influencia política porque en Jamaica, donde nací, la vi ayudar a quienes no podían valerse por sí mismos y, al mismo tiempo, involucrar a los líderes políticos", recordó sobre sus orígenes.

Fue infante de marina de Estados Unidos, donde sirvió tres años como electricista entre 1983 y 1986, según MCA Marines. Además, cuenta con una trayectoria que incluye roles como directora de un refugio para personas sin hogar y líder de un ministerio carcelario.

En 2002, se involucró en la política al ser elegida como miembros de la Cámara de Delegados por el Distrito 90, de mayoría afroamericana. Fue la primera vez desde 1865 en que un republicano ganaba ese escaño, según consignó en su sitio web oficial.

Además de sus cargos electivos, en 2011 fue vicepresidenta de la Junta de Educación de Virginia. También fue designada presidencial ante la Oficina del Censo de EE.UU. y, en 2004, integró el Comité Asesor sobre Mujeres Veteranas del secretario de Asuntos de Veteranos.

Winsome Earle-Sears busca ser la primera mujer que gobierne Virginia

Eaerle-Sear busca ser la primera mujer en gobernar Virginia. Su objetivo es mantener el liderazgo republicano que ahora está representado por Glenn Youngkin, quien no pudo ir en busca de la reelección porque el artículo 5 de la Constitución de Virginia impide mandatos consecutivos.

Winsome Earle-Sears es la candidata republicana en Virginia para 2025 flickr/Glenn Youngkin

“Quiero continuar el éxito de Virginia: bajar los impuestos, mantener a la población segura y crear empleos”, explicó en diálogo con Nothern Virginia Mag.

En otro tramo de la entrevista, ofreció recomendaciones a otras jóvenes que estén por iniciar una carrera política: “Les aconsejaría que aprendan la importancia de tener la piel muy dura, para que pueda afrontar los insultos y otras tormentas que sin duda se le avecinan”.

Winsome Earle-Sears vs. Abigail Spanberger: ¿quién lleva ventaja?

Las elecciones para gobernador que se celebrarán este 2025 en Virginia encendieron las alarmas dentro del Partido Republicano. En su análisis para CNN, el especialista Harry Enten subrayó que la candidata demócrata, Abigail Spanberger, llegaría con ventaja sólida.

Uno de los puntos centrales de este análisis es el papel de Donald Trump. En estos comicios, no aparece su nombre en la boleta y esa ausencia podría debilitar la movilización republicana. La pregunta que ronda a estrategas y analistas es cómo reaccionará el electorado conservador en un contexto donde la figura del presidente de Estados Unidos no está directamente en juego.

Winsome Earle-Sears y Abigail Spanberger son las candidatas a gobernadoras en Virginia Facebook/Winsome Earle-Sears-Instagram/abigailspanberger

En Virginia, los republicanos obtuvieron un triunfo en las últimas elecciones con Glenn Youngkin. Sin embargo, las últimas encuestas reflejan un terreno electoral mucho más favorable para el Partido Demócrata.