Elecciones en Virginia: la estrategia de Abigail Spanberger para captar votantes enojados con Trump

La campaña de Abigail Spanberger en Virginia asumió un desafío: captar el voto de los electores rurales desencantados con Donald Trump. Su objetivo es aprovechar el impacto económico negativo de los aranceles, el cierre de clínicas remotas y el deterioro de los empleos agrícolas para ampliar la base de electores que apoyan al Partido Demócrata.

La estrategia de Abigail Spanberger en Virginia para atraer votantes enojados con Trump

En el primer año del nuevo mandato de Trump, los condados rurales de Estados Unidos sufrieron con fuerza las consecuencias de sus políticas económicas. En Virginia, donde la agricultura y la manufactura son pilares de la economía, los efectos fueron inmediatos: caída de exportaciones, pérdida de empleos y una sensación de abandono entre quienes habían respaldado masivamente al republicano en 2024. Frente a ese escenario, Spanberger decidió centrar su campaña en ese electorado desencantado, según precisó Politico.

Spanberger recorrió el suroeste de Virginia, una región históricamente conservadora, con un mensaje centrado en soluciones concretas para problemas como el acceso a la salud y la incertidumbre comercial SHABAN ATHUMAN/TIMES-DISPATCH - Richmond Times-Dispatch

La candidata demócrata recorrió los pueblos más pequeños del estado con un mensaje claro: “La esperanza no es una estrategia”. Con ese lema, buscó ofrecer soluciones concretas a problemas cotidianos, desde el acceso a la salud hasta la incertidumbre comercial provocada por los aranceles. “No se trata de celebrar guerras comerciales o esperar que todo se solucione solo”, afirmó en una de sus presentaciones.

Tras lanzar su candidatura, Spanberger emprendió una gira por el suroeste del estado, una región históricamente conservadora. Diez meses después, regresó con un itinerario más ambicioso: el Span Virginia Bus Tour, que la llevó a recorrer la zona de los Apalaches con una serie de actos en condados agrícolas.

Durante estas visitas, la exrepresentante federal apuntó contra el mega paquete republicano “One Big Beautifull Act”, aprobado en el Congreso, al que responsabilizó del cierre de varias clínicas rurales. Asimismo, prometió “revertir el daño” de esa ley mediante la ampliación de los servicios de telemedicina y la creación de una Secretaría Estatal de Asuntos Rurales, acompañada de oficinas satélite distribuidas en distintas regiones del interior.

Las críticas de Spanberger a las políticas económicas de Trump

La candidata insistió en que los aranceles impulsados por Trump equivalen a un “enorme aumento de impuestos” sobre los habitantes de Virginia. En contraposición, explicó que su plan económico incluye mantener relaciones comerciales estables a nivel estatal, abrir nuevos mercados de exportación para los productores locales y garantizar una red de apoyo financiero para pequeños agricultores y manufactureros.

Como parte de su plataforma para las zonas rurales, Spanberger propuso la creación de una Secretaría Estatal de Asuntos Rurales con oficinas satélite en distintas regiones del interior Instagram/@abigailspanberger

Politico señaló que Spanberger también puso en agenda un enfoque que busca diversificar la economía rural, al alentar inversiones en energía renovable y fortalecer los programas de educación técnica. Estos ejes la diferencian de los discursos tradicionales del Partido Demócrata, centrados en los votantes urbanos y suburbanos.

Qué dicen las encuestas: Spanberger vs. Winsome Earle-Sears

Un sondeo del Washington Post-Schar School publicado en octubre mostró a Spanberger 13 puntos por detrás de Winsome Earle-Sears en las regiones central y occidental del estado (las zonas agrícolas), aunque su ventaja en las ciudades grandes podría compensar parte de esa diferencia.

Un sondeo del Washington Post-Schar School de octubre mostró a Spanberger 13 puntos por detrás en las regiones central y occidental de Virginia, precisamente las zonas agrícolas abigailspanberger.com/winsomeforgovernor.com

Pese a las dificultades, la campaña demócrata confía en que la estrategia de contacto directo con el electorado rural dé resultados. La agenda de la candidata incluye cuatro eventos semanales en pueblos del interior, donde combina actos públicos con visitas a hospitales, cooperativas y mercados agrícolas.

En el conjunto de los seis sondeos más recientes publicados entre el 16 y el 26 de octubre, Abigail Spanberger lideró en todos. Aunque las diferencias variaron, ninguna encuesta ubicó a Earle-Sears por encima de su rival demócrata.