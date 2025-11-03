Elecciones en Virginia: qué dicen las encuestas sobre Abigail Spanberger y Winsome Earle-Sears
Este 4 de noviembre se llevan a cabo los comicios para elegir a la nueva gobernadora del estado; la demócrata cuenta con ventaja en todos los sondeos
A pocas horas de las elecciones en Virginia, las principales encuestas coinciden en otorgar una ventaja sólida a Abigail Spanberger sobre la republicana Winsome Earle-Sears en la carrera por la gobernación. Aunque la diferencia varía según la consultora, la tendencia general consolida a la candidata republicana como favorita para suceder a Glenn Youngkin.
Encuesta de Emerson College: Spanberger amplió su ventaja a dos dígitos
Según la encuesta más reciente de Emerson College/The Hill, publicada el 2 de noviembre de 2025, Abigail Spanberger encabeza la contienda con un 55% de apoyo frente al 44% de Earle-Sears. El estudio reflejó un aumento de tres puntos para la demócrata en comparación con el mes anterior, lo que refuerza su posición como favorita en la recta final.
El sondeo, realizado entre el 30 y 31 de octubre sobre 880 votantes considerados muy probables, también reveló una contienda cerrada para la Fiscalía General. El demócrata Jay Jones reunió el 49% de apoyo frente al 47% del republicano Jason Miyares, con un 4% de indecisos.
En cuanto a las preocupaciones del electorado, la economía se ubicó como el tema más importante para el 39% de los votantes, seguido por las amenazas a la democracia (16%), la atención médica (10%) y la inmigración (9%).
Según Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, incluso entre quienes priorizan la economía, un grupo que suele favorecer a los republicanos, Spanberger obtuvo una ventaja de 53% a 46%.
Encuesta de Echelon Insights: mayoría demócrata en todos los frentes
Los datos de Echelon Insights, correspondientes al período entre el 28 y el 31 de octubre, confirmaron una diferencia similar en la contienda principal. Spanberger alcanzó un 55% de apoyo frente al 43% de Winsome Earle-Sears. El estudio también mostró que los demócratas dominan en los otros dos cargos estatales: Ghazala Hashmi aventajó a John Reid por tres puntos (49% a 46%) en la carrera por la vicegobernación, y Jason Miyares superó levemente a Jay Jones (49% a 46%) en la disputa por la Fiscalía General.
Además, los electores expresaron un respaldo generalizado al Partido Demócrata en el voto legislativo: la lista demócrata superó a la republicana por 52% a 41% en la intención de voto para la Cámara de Delegados de Virginia. Este panorama reflejó un electorado que aún muestra inclinación hacia las candidaturas del partido azul.
Encuesta de SoCal Strategies: ventaja estable de Spanberger
El estudio de SoCal Strategies, realizado entre el 28 y 29 de octubre con una muestra de 800 votantes probables, reafirmó la superioridad de Spanberger, quien obtuvo un 53% de intención de voto, frente al 43% de Earle-Sears. La brecha se redujo en dos puntos respecto del sondeo anterior de la misma firma.
El análisis de SoCal subrayó que Spanberger mantiene un fuerte apoyo entre los votantes independientes, que la respaldaron 52% a 40%, y que logró captar un 6% de los votantes que en 2024 apoyaron a Donald Trump.
En paralelo, la encuesta señaló una contienda cerrada para el vicegobernador, donde Hashmi mantuvo una leve ventaja de dos puntos sobre Reid.
Tendencias generales en Virginia: el promedio de las encuestas y el panorama final
Las diez encuestas más recientes, realizadas entre el 21 y el 31 de octubre, coincidieron en colocar a Abigail Spanberger al frente con una ventaja promedio de 9,9 puntos:
- Echelon Insights (28-31 oct.): Spanberger 55% - Earle-Sears 43%. Diferencia: Spanberger +12
- Emerson College/The Hill (30-31 oct.): Spanberger 55% - Earle-Sears 44%. Diferencia: Spanberger +11
- AtlasIntel (25-30 oct.): Spanberger 54% - Earle-Sears 45%. Diferencia: Spanberger +9
- SoCal Strategies (28-29 oct.): Spanberger 53% - Earle-Sears 43%. Diferencia: Spanberger +10
- YouGov (17-28 oct.): Spanberger 57% - Earle-Sears 42%. Diferencia: Spanberger +15
- State Navigate (26-28 oct.): Spanberger 54% - Earle-Sears 41%. Diferencia: Spanberger +13
- Trafalgar Group/InsiderAdvantage (27-28 oct.): Spanberger 46% - Earle-Sears 42%. Diferencia: Spanberger +4
- Roanoke College (22-27 oct.): Spanberger 51% - Earle-Sears 41%. Diferencia: Spanberger +10
- A2 Insights (24-26 oct.): Spanberger 54% - Earle-Sears 46%. Diferencia: Spanberger +8
- Christopher Newport University (21-23 oct.): Spanberger 50% - Earle-Sears 43%. Diferencia: Spanberger +7
Con estas cifras, la demócrata promedió un 54,9% de intención de voto, frente al 44,9% de la republicana, según el análisis consolidado de los sondeos.
