Virginia aprueba el aumento al salario mínimo: a partir de cuándo se podrá cobrar US$15 por hora

El estado de Virginia marca un hito en su política laboral tras la aprobación de un plan de incremento progresivo que llevará el salario mínimo estatal a los US$15 por hora. Esta iniciativa busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza en el costo de vida y las presiones inflacionarias.

A partir de cuándo se podrá cobrar US$15 por hora en Virginia

La Asamblea General de Virginia consolidó un avance legislativo al aprobar los proyectos de ley Senate Bill 1 y House Bill 1 para un incremento escalonado en el salario mínimo estatal. Esta medida busca llevar la remuneración básica a US$15 por hora en 2028, bajo un esquema de ajustes anuales que pretende fortalecer el poder adquisitivo de miles de trabajadores, destacó El Tiempo Latino.

Virginia aumentará su salario mínimo de US$12,77 a US$15 por hora para 2028, con el fin de mejorar los ingresos de miles de trabajadores y ofrecer mayor estabilidad económica a las familias (Pexels/Karola G)

El cronograma de incrementos establece que, tras el aumento inicial, se aplicarán ajustes sucesivos cada primero de enero hasta alcanzar la meta final en 2028. De esta manera, empleadores y trabajadores podrán proyectar sus presupuestos con mayor claridad y se dinamizará el consumo interno al inyectar más capital en los hogares de menores ingresos, señaló Newsweek.

El cronograma de aumentos hacia los US$15 queda de la siguiente manera:

1° de enero de 2026: el salario se mantiene en la senda de crecimiento actual tras los ajustes previos (US$12,77)

el salario se mantiene en la senda de crecimiento actual tras los ajustes previos (US$12,77) 1° de enero de 2027 : se aplicará el penúltimo ajuste escalonado para acercarse a la meta (US$13,75)

: se aplicará el penúltimo ajuste escalonado para acercarse a la meta (US$13,75) 1° de enero de 2028: el salario mínimo alcanzará oficialmente los US$15 por hora en todo el estado.

El incremento del salario mínimo impactará directamente en miles de trabajadores que hoy deben estirar sus salarios para cubrir necesidades básicas (Archivo) Freepik

Cuáles son los beneficios del aumento al salario mínimo en Virgina

Bajo los términos de la nueva legislación, este ajuste posicionará a Virginia entre los estados con las tasas de pago más competitivas de la costa este. El objetivo central de esta reforma es garantizar que los ingresos de los empleados mantengan una relación justa con el costo de vida actual, el cual presenta presiones inflacionarias constantes, según 2001 Online.

La implementación gradual del aumento permite que el tejido empresarial local, especialmente las pequeñas y medianas empresas, cuente con un margen de maniobra suficiente para adaptar sus estructuras de costos sin comprometer la estabilidad operativa. Además, se reducirá la dependencia de los programas de asistencia pública.

Un punto relevante de esta normativa es la protección que brinda a sectores que históricamente perciben remuneraciones bajas, como los servicios de hotelería, comercio minorista y atención domiciliaria. Además, los analistas anticipan que esta mejora salarial contribuirá a una mayor retención de talento en el estado, lo que disminuiría la rotación de personal en puestos críticos para la economía local.

Virginia se une a otros estados que buscan cerrar la brecha entre salarios y costo de vida (Archivo) Freepik

El proyecto legislativo para aumentar el salario mínimo recibió voces a favor y en contra

El proyecto recibió el respaldo de ambas cámaras del legislativo estatal, lo que marca un hito en la política económica de la entidad tras años de debates intensos sobre la viabilidad de esta cifra, señaló 2001 Online.

A pesar del optimismo de los sectores laborales, la propuesta enfrentó resistencia por parte de representantes que expresaron su preocupación sobre el impacto en las zonas rurales del estado. Algunos legisladores advirtieron que un salario uniforme de US$15 podría generar dificultades en condados donde el costo de vida es sustancialmente menor que en el norte de Virginia o en la capital, según El Tiempo Latino.

No obstante, el consenso mayoritario se inclinó por una visión unificada del mercado laboral estatal para evitar disparidades geográficas que incentiven la migración interna de la fuerza de trabajo.

La vigilancia del cumplimiento de estas escalas de pago quedará bajo la supervisión del Departamento de Trabajo e Industria, que asegurará que cada fase del aumento se respete de manera estricta en todo el territorio estatal, según Newsweek.