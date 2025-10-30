Actualización de la regla del Uscis para pedir la renovación del permiso de trabajo como extranjero en EE.UU.
Los cambios en la normativa no afectan a un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) extendido automáticamente antes de este jueves 30 de octubre de 2025
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una actualización en el proceso de solicitud de renovación del permiso de trabajo como inmigrante. Estas recientes modificaciones cambian la regla de extensión en la vigencia del documento.
Nueva regla del Uscis: fin a la extensión automática de los permisos de trabajo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agencia a la que pertenece el Uscis, dio a conocer en un comunicado la regla final provisional que pone fin a la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
Esta norma aplica para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías y no afecta a los EAD extendidos automáticamente antes de este jueves 30 de octubre de 2025.
“Los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, ya no recibirán una extensión automática”, precisó la agencia.
Asimismo, explicó que hay excepciones limitadas, incluidas las extensiones proporcionadas por ley o a través de una notificación del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Anteriormente, al presentar el formulario de Solicitud de Autorización de Empleo, para renovar el EAD, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.
La recomendación del Uscis para solicitar la renovación del EAD
El Uscis aconseja a los beneficiarios solicitar el reemplazo oportuno del documento, con hasta 180 días (seis meses) de anticipación de la expiración. El proceso se realiza con la presentación del Formulario I-765, junto con la tarifa requerida, a no ser que se apruebe una exención.
“Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar una solicitud de renovación de su EAD, más probable es que experimente una interrupción temporal en su autorización de empleo o documentación”, advierte la agencia.
Por qué el DHS cambió la validez de la autorización de empleo
El DHS indicó que con esta nueva regla priorizarán la verificación de antecedentes e investigación de seguridad apropiadas de los extranjeros antes de extender la validez de sus autorizaciones de empleo.
“Poner fin a las extensiones automáticas de los EAD da lugar a una investigación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización de empleo para trabajar en Estados Unidos”, precisa la agencia.
Además, señaló que evaluar los antecedentes de un extranjero con más frecuencia permitirá al Uscis evitar el fraude y detectar a aquellos que tienen intenciones “potencialmente dañinas” para que puedan ser procesados para su expulsión o deportación de Estados Unidos.
Joseph Edlow, director del organismo de inmigración, explicó que su agencia pone un énfasis renovado en las verificaciones e investigaciones, para eliminar las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la conveniencia de los extranjeros.
Añadió: “Es una medida de sentido común garantizar que se hayan completado las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad adecuadas antes de que se extienda la autorización o documentación de empleo de un extranjero. Todos los extranjeros deben recordar que trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.
