Actualizaciones del Uscis con el Formulario I-821D que aplica para los migrantes llegados en la infancia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) es la agencia que se encarga de procesar las solicitudes de la Consideración de la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El trámite se realiza con al presentar el Formulario I-821D, y estas son sus últimas actualizaciones.

Para qué sirve la Consideración de la acción diferida para los llegados en la infancia

La acción diferida es un acto discrecional de la fiscalía para aplazar la deportación de una persona, explica la agencia de inmigración. “A efectos de inadmisibilidad futura basada en períodos previos de presencia ilegal en EE.UU., una persona no se considera presente ilegalmente durante el período en que el beneficio esté vigente", agrega.

Con la acción diferida se puede aplazar la deportación de una persona Foto de freepik disponible en freepik

Quienes la reciben no serán deportados de Estados Unidos por un período específico, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decida cancelarla.

Quienes demuestren que cumplen con directrices específicas pueden solicitar la DACA por un período de dos años, beneficio que está sujeto a renovación por un período igual. Estos beneficiarios también pueden ser elegibles para una autorización de empleo.

Por tanto, quienes presenten el Formulario I-821D también deben tramitar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, y el Formulario I-765WS, Hoja de Trabajo.

Formulario I-821D en 2025: últimas actualizaciones de Uscis

Desde hace unos años, la Consideración de la acción diferida para los llegados en la infancia ha sido sometida a procesos legales para demostrar su legalidad. En ese sentido, las últimas actualizaciones señalan: “El Uscis seguirá aceptando solicitudes iniciales, pero no procesará solicitudes iniciales de DACA por el momento“.

La agencia explica que el 17 de enero de 2025, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito emitió una decisión sobre la Norma Final de DACA y sus procesos se dan en conformidad con el fallo.

El 17 de enero de 2025, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito emitió una decisión sobre la Norma Final de DACA Jacquelyn Martin - AP

Además, advierte que las concesiones actuales de DACA y los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) relacionados “siguen siendo válidos hasta su vencimiento, a menos que se cancelen individualmente”.

En sus últimas actualizaciones, la dependencia también recomienda presentar la solicitud de renovación entre 120 y 150 días (de cuatro a cinco meses) antes de la fecha de vencimiento indicada en el Formulario I-797 de notificación de aprobación de DACA.

“Presentar la solicitud durante este plazo reduce el riesgo de que su período actual de DACA y autorización de empleo expire antes de que reciba una decisión sobre su solicitud de renovación”, advierte.

Cómo completar el Formulario I-821D para los DACA

Para presentar el formato, se debe usar la versión actual, para las solicitudes iniciales o de renovación. Complete y firmar, junto con el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo y la Hoja de Trabajo, para demostrar su necesidad económica de empleo.

El trámite de renovación del DACA se puede hacer en línea Punyada - Freepik

Los beneficiarios de DACA pueden presentar una solicitud de renovación en línea. Para presentar los Formularios I-821D y I-765 en línea, el solicitante debe crear primero una cuenta en myUscis.

Para evitar que la solicitud sea rechazada o retrasada, es necesario enviar todos los formularios juntos en un solo paquete. Escribir el nombre y fecha de nacimiento de la misma manera en cada formulario y pagar las tarifas correctas: