Adiós visas H-1B: qué dice la ley que presentaron para eliminar el programa en EE.UU.

Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Representantes propone suprimir de forma definitiva el programa de visas H-1B, uno de los principales mecanismos de contratación de trabajadores extranjeros calificados en Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por la representante Marjorie Taylor Greene, bajo de su política de “America First”.

Qué se sabe sobre el proyecto de ley que busca terminar con el programa de visas H-1B

La representante republicana Greene ha sostenido una postura restrictiva en materia de inmigración. Su proyecto, identificado como H.R. 6937, busca modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad con el objetivo explícito de suprimir esta vía de ingreso laboral para extranjeros.

Estas visas sirven para que empleadores en EE. UU. contraten temporalmente a profesionales extranjeros en "ocupaciones especializadas" iStock

La propuesta, que se encuentra en una etapa inicial, fue introducida formalmente el 2 de enero de 2026 en la Cámara de Representantes, correspondiente al Congreso número 119. De acuerdo con los registros legislativos, la iniciativa fue remitida a varios comités clave para su análisis preliminar, entre ellos:

Comité de la Judicatura

Comisiones de Energía y Comercio

Comisiones de Medios y Arbitrios

Hasta el momento, el texto completo del proyecto no fue publicado oficialmente. El estado actual del proyecto figura únicamente como “introducido”, lo que indica que todavía no fue debatido ni sometido a votación en comisión o en el pleno de la Cámara.

Cuál es el argumento central para eliminar el programa de visas H-1B

La iniciativa de Greene se apoya en la premisa de que el programa H-1B ha facilitado, durante décadas, el reemplazo de trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera. Según esta postura, grandes empresas, especialmente del sector tecnológico y de la salud, habrían utilizado el sistema para reducir costos y evitar la contratación de ciudadanos locales.

“Estoy presentando un proyecto de ley para ACABAR con el reemplazo masivo de trabajadores estadounidenses mediante la eliminación gradual y agresiva del programa H-1B”, anticipó la republicana en una publicación de X el 13 de noviembre de 2025. “Los estadounidenses son las personas más talentosas del mundo, y tengo plena fe en el pueblo. Siempre los pondré primero”, agregó.

La legisladora sostuvo que el programa se habría desviado de su propósito original. En su visión, estas visas fueron concebidas como una solución temporal para cubrir vacantes específicas, no como un mecanismo de permanencia prolongada o acceso a la residencia.

Marjorie Taylor Greene propone finalizar con la visa H-1B

La propuesta también plantea restaurar el carácter estrictamente temporal de estas visas. Bajo este enfoque, los beneficiarios no podrían establecerse de forma permanente en EE.UU. ni acceder a un camino hacia la ciudadanía una vez finalizada su autorización laboral.

El proyecto contempla una excepción limitada para el sector médico. Según lo anticipado, se permitiría un cupo anual de hasta 10.000 visas destinadas a profesionales de la salud, como médicos y enfermeros, con una eliminación progresiva de ese límite en un plazo de diez años.

“Es hora de poner a los ciudadanos estadounidenses primero en lugar de a los extranjeros”, dijo Greene. “Merecen un futuro, merecen una oportunidad, y quiero que tengan su sueño americano”, señaló.

El proyecto de ley busca proteger los empleos locales frente a lo que la legisladora denomina una sustitución de la mano de obra nacional Freepik - Freepik

El contexto político y los cambios recientes en el sistema H-1B

La propuesta legislativa de Greene se presenta en un momento de fuerte presión política sobre el programa H-1B. Donald Trump ya implementó cambios relevantes, entre ellos una tarifa de solicitud de US$100 mil para nuevos solicitantes y modificaciones en el sistema de selección.

Estas medidas fueron justificadas por el Ejecutivo como herramientas para proteger el empleo local y reforzar los controles sobre posibles abusos. Al mismo tiempo, generaron desafíos legales por parte de empresas, instituciones educativas y gobiernos estatales.

Los críticos de estas políticas sostienen que los costos elevados y las restricciones adicionales desalientan la innovación y afectan sectores sensibles como la defensa, la medicina y la investigación científica.

“Las visas H-1B son importantes porque suelen ser la única forma de contratar a un extranjero altamente cualificado a largo plazo en EE.UU.”, aseguró Stuart Anderson, director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés), a Newsweek. “Aproximadamente el 70% de los estudiantes de posgrado a tiempo completo en campos clave de ciencia y tecnología en universidades estadounidenses son estudiantes internacionales”, señaló.