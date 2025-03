Advertencias de Uscis: qué se sabe del mail enviado a miles de migrantes por el vencimiento de su estatus en EE.UU.

La administración de Joe Biden aprobó un programa de ayuda a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Bajo el beneficio conocido como parole, los migrantes recibieron un permiso de permanencia temporal, pero el gobierno de Donald Trump lo eliminó y mandó un mensaje de advertencia a los extranjeros.

Qué dice el mensaje para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos

A unos días de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) puso fin al programa con el que entraron al país 532 mil migrantes, comenzó a circular un mensaje enviado por las autoridades, en el que se confirmó que el 25 de marzo de 2025 quedó eliminada la iniciativa.

El gobierno de Donald Trump eliminó el parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos Archivo

“Debe salir de Estados Unidos ahora, pero a más tardar en la fecha de terminación de su permiso condicional. No salir a tiempo puede tener consecuencias migratorias adversas”, señala el aviso.

El correo de las autoridades también advierte que el permiso condicional terminará en la fecha que ocurra primero:

El día vencimiento del parole original; o

original; o El 24 de abril de 2025 (al cumplirse 30 días de la eliminación del programa).

El DHS también indica que a partir de la terminación del parole el extranjero puede estar sujeto a una expulsión acelerada, de conformidad con la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) o a un procedimiento de expulsión de conformidad con la sección 240.

“Si no ha obtenido una base legal para permanecer en Estados Unidos y no sale del país para la fecha de terminación de su libertad condicional, comenzará a acumular presencia ilegal”, explica el aviso.

Los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela recibieron este mensaje @@JennieSTaer (X)

La acumulación de más de 180 días de presencia ilegal puede resultar en la inadmisibilidad si se vuelve a solicitar la admisión dentro de un cierto período de tiempo. También precisan a quienes salgan por tierra que deberán informar a través de la aplicación móvil CBP Home.

Hasta ahora se sabe que el primer lote de notificaciones ya fue enviado electrónicamente a los migrantes cubanos, hondureños, nicaragüenses y venezolanos, y se espera que el resto se envíen en esta semana.

El aviso sobre la revocación de la autorización de empleo

El mensaje también explica a los migrantes a quienes se les concedió una autorización de empleo, pero no ha finalizado automáticamente y no está programada para expirar antes del 24 de abril de 2025, que el DHS revocará el permiso “porque la condición bajo la cual se le otorgó (...) ya no existe”.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Por efecto del aviso, la autorización de empleo basada en el parole será revocada a partir del 24 de abril de 2025, a menos que se presente evidencia para permanecer en Estados Unidos hasta la fecha de vencimiento del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), la cual deberá cargarse en la cuenta en línea myUSCIS antes del 13 de abril de 2025.

Sin embargo, la presentación oportuna de la evidencia no afecta la terminación del parole otorgado bajo los programas de permiso de entrada condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. “Cualquier decisión de revocar su autorización de empleo es definitiva y no se admitirá ninguna apelación contra la decisión”, precisa el mensaje.