Boletín de visas abril 2026: el Departamento de Estado advierte que las fechas pueden retroceder en cualquier momento

El Boletín de Visas correspondiente a abril de 2026 mostró avances en distintas categorías familiares y laborales para los países no sobrecargados de solicitudes. Sin embargo, detrás de este progreso hay una advertencia: las fechas podrían retroceder sin previo aviso si cambian las condiciones o se modifican ciertas medidas administrativas.

Avances importantes en las categorías de visas familiares

Según el Departamento de Estado, el boletín de abril refleja una mejora en múltiples categorías de visas basadas en la reunificación familiar.

En el esquema de “Final Action Dates”, que determina cuándo se pueden emitir estos documentos, se registran progresos en prácticamente todas las categorías para países que no presentan sobrecarga de solicitudes.

Los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses ven una evolución alentadora, con fechas de prioridad situándose en mayo de 2017 Freepik

Por ejemplo, en la categoría F1, hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, la fecha se ubica en mayo de 2017 para la mayoría de los países .

hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, la fecha se ubica en . También se observan movimientos en la categoría F2A , destinada a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, con fechas situadas en febrero de 2024 en la mayoría de los casos.

, destinada a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, con En tanto, otras categorías como F2B, F3 y F4 —que incluyen hijos adultos de residentes, hijos casados de ciudadanos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, respectivamente— también registran avances, aunque con demoras más extensas debido a la alta demanda.

El propio Departamento de Estado detalla que estas fechas se asignan en función del orden cronológico de las solicitudes, al tomar en cuenta la “fecha de prioridad” de cada caso.

Cuando la demanda supera los cupos disponibles, se produce una saturación que obliga a establecer límites, lo que explica las diferencias entre países y categorías.

Qué pasa con las visas basadas en empleo

De acuerdo con la misma fuente, varias categorías aparecen como “current” —es decir, sin demoras— para la mayoría de los países, lo que implica que los solicitantes elegibles pueden avanzar sin restricciones por fecha de prioridad.

Para este periodo, las categorías de prioridad laboral EB-1 y EB-2 se mantienen como "Current" para casi todo el mundo Freepik

Las categorías EB-1 y EB-2 se mantienen sin demoras para la mayoría de las nacionalidades , salvo excepciones como China e India.

se mantienen , salvo excepciones como China e India. En el caso de EB-3 , que incluye trabajadores calificados y profesionales, la fecha de acción final avanza hasta junio de 2024 para países no afectados por sobrecupo .

, que incluye trabajadores calificados y profesionales, la fecha de acción final avanza . Además, las categorías EB-4 y ciertas visas religiosas también muestran una actualización hasta julio de 2022.

y ciertas visas religiosas también muestran una actualización El programa EB-5 —relacionado con inversión— presenta disponibilidad total en varias subcategorías, especialmente en aquellas reservadas para áreas rurales.

La clave: por qué avanzaron las fechas

El Departamento de Estado indicó que la menor emisión para ciertas nacionalidades permitió adelantar fechas en varias categorías para otros países, dentro de los límites anuales disponibles. Como resultado, las fechas avanzaron más rápido de lo esperado en varias categorías.

El Departamento de Estado atribuye el avance acelerado de este mes a la reducción en la emisión de visas para ciertas nacionalidades por motivos de seguridad

El punto más relevante del boletín de abril es la advertencia incluida por el Departamento de Estado: existe la posibilidad de que las fechas retrocedan durante el año fiscal si la demanda aumenta o si se modifican las políticas actuales.

El organismo explica que, en caso de que la demanda supere los límites anuales establecidos —226 mil visas familiares y al menos 140 mil laborales—, será necesario ajustar las fechas para mantener las emisiones dentro de esos topes.

Incluso se advierte que, si se alcanzan los límites anuales, algunas categorías podrían declararse “no disponibles”, lo que suspendería temporalmente la emisión de visas hasta el siguiente período fiscal.