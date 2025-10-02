Cierre de gobierno en EE.UU.: cómo impacta en la adjudicación de visas y los trámites fronterizos

El cierre de gobierno de Estados Unidos comenzó la madrugada de este miércoles 1º de octubre, situación que podría paralizar temporalmente algunos servicios. Entre las agencias impactadas están aquellas que se encargan de la emisión de visas y otros trámites fronterizos.

Cómo impacta el cierre de gobierno en los trámites migratorios

Cada agencia gubernamental tiene sus planes de contingencia para operar durante un cierre federal. Muchas tendrán que suspender o reducir los servicios que prestan durante este lapso, así como prescindir temporalmente a empleados no esenciales.

El Capitolio al anochecer mientras demócratas y republicanos en el Congreso intercambian acusaciones después de negarse a ceder en su disputa presupuestaria, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

American Immigration Council señala que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), una de las principales agencias que lleva trámites migratorios, se financia casi en su totalidad con las tarifas que pagan los solicitantes de beneficios. Esto permite que la mayor parte de la dependencia continúe en operaciones.

Al respecto, Matthew Tragesser, vocero del organismo, indicó en una publicación de redes sociales: “El último intento de los demócratas del Senado de sabotear la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación no detendrá las funciones críticas del Uscis, incluyendo la selección e investigación de antecedentes de extranjeros”.

El Consejo precisa que las entrevistas de solicitud, las ceremonias de naturalización, el procesamiento de datos biométricos y otros servicios del sistema de inmigración deberían permanecer sin cambios durante un cierre.

El mayor impacto sería el cierre del sistema E-Verify, que está financiado por el Congreso y proporciona un método para determinar si un posible trabajador está legalmente autorizado para trabajar en EE.UU. Los empleadores no podrán acceder y se les exigiría verificar manualmente los documentos I-9.

El vocero del servicio sostuvo que el E-Verify se vería afectado por el cierre de gobierno Instagram/@USCIS

Tragesser señaló que además del cierre del sistema E-Verify, se “están poniendo en peligro el salario de casi 200 mil oficiales de primera línea, personal de respuesta a emergencias y empleados de nuestro departamento”.

Qué pasa en EE.UU. con el cierre de gobierno y la emisión de visas

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) se encarga de la emisión de visas y pasaportes, que se financian principalmente con tarifas y, por lo general, permanecen operativos durante los cierres gubernamentales.

No obstante, el American Immigration Lawyers Association (AILA) explica que “las operaciones consulares pueden verse afectadas si las tasas son insuficientes para cubrir las operaciones en una oficina en particular. En tal caso, las oficinas generalmente solo gestionan visas diplomáticas y emergencias de vida o muerte”.

Los trámites fronterizos y las operaciones del ICE durante el cierre federal

En cuanto a los servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el AILA explica que el personal de inspección y de las fuerzas del orden se considera esencial, por lo que seguirán en funciones. Asimismo, los puertos de entrada estarán abiertos y el procesamiento de pasajeros continuará.

La agencia sostuvo que el gobierno mantendría la defensa de sus fronteras durante el cierre Instagram/@icegov

Sin embargo, advierte que la tramitación de las solicitudes presentadas en la frontera podría verse afectada. Según American Immigration Council, parte del personal de apoyo podría ser suspendido temporalmente.

En el caso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aclararon a través de redes sociales que no hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en el control de fronteras de EE.UU.

“Las leyes de inmigración de Estados Unidos y los esfuerzos para aplicarlas permanecen sin cambios. Los esfuerzos de seguridad y control fronterizo siguen siendo estrictos, y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito”, se lee en el mensaje.