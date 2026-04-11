Ciudadanía americana vs. renovar la green card: qué es más barato a largo plazo y qué conviene

La elección entre mantener la residencia permanente o buscar la naturalización conlleva implicaciones financieras para los inmigrantes en Estados Unidos. La ciudadanía puede representar un ahorro a largo plazo frente a los costos recurrentes de renovación de green card. No obstante, la diferencia depende de las tarifas vigentes y de cada solicitante en particular.

Comparativa de costos entre la ciudadanía y la residencia permanente en EE.UU.

La renovación de la green card tiene un costo de entre 415 y 465 dólares, dependiendo de si se realiza en línea o en papel, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Este trámite obligatorio genera gastos repetitivos para el titular de la residencia permanente, ya que la validez del documento es de 10 años.

Para conseguir la ciudadanía estadounidense, se tiene que cumplir con varios requisitos y pasar los exámenes de idioma y civismo

En un periodo de 30 años, el costo acumulado por las renovaciones puede oscilar entre aproximadamente US$1245 y US$1395, sin considerar posibles ajustes futuros en las tarifas. Esta cifra puede igualar o superar el gasto necesario para obtener la ciudadanía americana, dependiendo del caso.

Cuánto cuesta la ciudadanía de EE.UU.

El proceso de naturalización requiere un pago único que oscila entre US$710 y US$760

El valor de US$710 corresponde a los trámites que se realicen en línea, mientras que el de US$760 es para aquellos solicitantes que lo hagan en formato papel.

Incluso, para quienes tengan ingresos familiares que no superen el 400% de las Pautas Generales de Pobreza, el costo será de US$380.

Los valores del 400% de las pautas federales de pobreza varían según el tamaño del hogar y se actualizan cada año, por lo que estos montos pueden cambiar.

Ventajas económicas de la naturalización en EE.UU.

La obtención de la ciudadanía americana no requiere trámites de renovación posteriores. El pago del formulario N-400 del Uscis constituye el gasto final por los derechos migratorios del solicitante.

La green card debe renovarse cada 10 años en Estados Unidos Freepik

Es así que, en muchos casos la naturalización sigue representando una opción más conveniente a largo plazo, especialmente porque es una sola inversión y se obtienen más beneficios.

Beneficios migratorios de tener la ciudadanía en EE.UU.

De acuerdo con el sitio web del Uscis, los principales de obtener la ciudadanía estadounidense son:

El derecho al voto.

Servir en un jurado.

Viajar con un pasaporte estadounidense.

Traer familiares a Estados Unidos.

Obtener la ciudadanía para niños menores de 18 años de edad.

Solicitar empleos federales.

Ser elegido a un cargo público.

Evitar la pérdida del estatus migratorio por ausencias prolongadas fuera de EE.UU.

Ser elegible para becas federales.

Obtener otros beneficios del gobierno.

“La decisión de presentar la solicitud es significativa. La ciudadanía ofrece muchos beneficios al igual que importantes responsabilidades. Al presentar su solicitud, usted demuestra su compromiso con este país y nuestra forma de gobierno”, explica la agencia migratoria.

Requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Según un documento compartido por la agencia federal, los requisitos exigidos por el Uscis para convertirse en elegible para obtener la ciudadanía en EE.UU. consisten en:

Tener 18 años o más.

Ser un residente permanente durante cierta cantidad de tiempo (normalmente cinco o tres años).

Ser una persona de buen carácter moral.

Tener conocimientos básicos sobre el gobierno de EE.UU.

Tener un período de residencia continua y presencia física en Estados Unidos.

Ser capaz de leer, escribir y hablar un nivel básico de inglés.

Sin embargo, existen excepciones a esta regla, como por ejemplo personas que al momento de presentar la solicitud tengan 55 años y hayan sido residentes permanentes durante al menos 15 años o 20 años.

El mismo criterio aplica para quienes tengan una discapacidad física o mental que les impida cumplir con los requisitos.

Al tiempo, el Uscis aclara que, antes de solicitar la naturalización, la persona debe residir dentro de la jurisdicción de la Oficina de Distrito del Uscis donde se llevará a cabo su trámite durante al menos 90 días.