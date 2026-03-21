Cuánto hay que pagar para renunciar a la ciudadanía estadounidense: lo mismo que una bicicleta eléctrica

Ahora es más barato renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Tras años de litigios y presiones por parte de grupos defensores, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una disminución drástica en la tarifa administrativa para aquellos que quieren renunciar de manera voluntaira a su nacionalidad.

Cambios para renunciar a la ciudadanía estadounidense

El costo del trámite, que antes era de US$2350, se redujo a US$450, una cifra equivalente al precio de mercado de una bicicleta eléctrica urbana económica, según consigna la web de Amazon.

AP fue la primera en informar acerca de este cambio, el cual comenzó a aplicarse el viernes 13 de marzo de 2026 después de que se publicara una regla definitiva en el Registro Federal.

Los oficiales del Uscis revisan los antecedentes y evalúan el comportamiento de quienes solicitan la ciudadanía estadounidense (Web/Freepik)

El nuevo valor de US$450 retoma el nivel de precios que existía en el año 2010, al revertir el fuerte incremento que el gobierno había aplicado en 2015 para cubrir supuestos gastos administrativos ante el aumento de solicitudes.

El costo de US$2350 había sido calificado por diversas organizaciones como un “obstáculo inconstitucional” para ejercer el derecho a cambiar de nacionalidad.

Una victoria para los “estadounidenses accidentales”

Grupos como la Asociación de Estadounidenses Accidentales, con sede en Francia -que representa a personas que obtuvieron la ciudadanía solo por nacer en EE.UU., pero han vivido siempre en el exterior-, celebraron la medida. Según este grupo, la reducción es el resultado de seis años de lucha legal incansable.

De acuerdo con informes de The New York Times, muchos ciudadanos en el exterior se sentían “atrapados” por las obligaciones fiscales de Estados Unidos, uno de los pocos países del mundo que cobra impuestos basados en la ciudadanía y no en la residencia.

Cuando se consigue el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, se extingue el derecho al pasaporte estadounidense Freepik

La nueva tasa de US$450 permite que el proceso sea más accesible para quienes enfrentan trabas bancarias o tributarias debido a su estatus estadounidense.

Requisitos y consecuencias del trámite

A pesar de la rebaja en el precio, el proceso sigue siendo riguroso. Según el portal oficial USA.gov, no es posible renunciar por correo ni dentro del país. El interesado debe:

Comparecer personalmente ante un oficial diplomático o consular en el extranjero.

ante un oficial diplomático o consular en el extranjero. Asistir a entrevistas para confirmar que comprende las implicaciones de su decisión.

para confirmar que comprende las implicaciones de su decisión. Firmar un juramento de renuncia de manera voluntaria.

Es esencial comprender que esta acción no se puede revertir. Cuando se consigue el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, se extingue el derecho al pasaporte estadounidense y es posible que se necesite una visa para regresar a Estados Unidos. El gobierno también alerta sobre el peligro de convertirse en apátrida si la persona no tiene otra nacionalidad cuando renuncia.

La tarifa administrativa se redujo del monto de US$2350 a tan solo US$450 Freepik

Deberes que continúan al renunciar a la ciudadanía

El abono de los US$450 no elimina el historial financiero. Bajo este escenario, el Departamento de Estado explica que los exciudadanos pueden enfrentar diversos juicios por delitos anteriores o por deudas de manutención. Es decir, no se encuentran libres de los trámites burocráticos pendientes.

Además, si el gobierno establece que la razón fue únicamente la evasión de impuestos, se podría declarar a esa persona como inadmisible para volver a territorio estadounidense, lo que empeoraría aún más su situación legal.