Es oficial: las reglas para pasar de tener un estatus temporal a una residencia extendida con trabajo en EE.UU.

Durante 2026, el contexto migratorio en Estados Unidos presenta mayores controles y operativos por parte de las autoridades, lo que incrementa la preocupación entre comunidades migrantes. En este contexto, muchos extranjeros que se encuentran en el país norteamericano con permisos temporales buscan opciones para regularizar su situación de manera más estable y prolongada.

Opciones para una residencia extendida para trabajar en EE.UU.

La abogada especialista en migración Yesenia Iacona abordó, en una entrevista por YouTube con la periodista venezolana Gladys Rodríguez, los principales caminos legales que permiten transitar desde un estatus temporal hacia una residencia extendida que habilite el trabajo en EE.UU. La conversación se centró en aclarar conceptos, desmontar confusiones frecuentes y detallar alternativas.

Para los migrantes que buscan transicionar de un estatus temporal a una residencia permanente, existen vías legales establecidas que permanecen vigentes Freepik

“Las opciones para llegar a un proceso de residencia siguen siendo las mismas“, aclaró la letrada. ”Yo tengo clientes que tienen I-140 pendiente o I-140 aprobada, que son casos que dan residencia“, aseguró.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), el formulario I-140 (Petición de Trabajador Extranjero) se completa en casos basados en empleo donde el empleador debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses para el puesto mediante una Certificación Laboral Permanente (LCA) del Departamento de Trabajo y, posteriormente, tramitar el formulario.

Iacona reveló que las rutas más comunes para acceder a una residencia permanente en EE.UU. son:

Las visas de inmigrante por empleo

Las peticiones familiares

Ciertos programas basados en habilidades o talento

Visa EB-2 por Interés Nacional como alternativa

Una de las opciones más mencionadas en la entrevista fue la visa EB-2 con Exención por Interés Nacional (NIW). Esta categoría está dirigida a profesionales y emprendedores cuya actividad pueda considerarse beneficiosa para el país norteamericano.

“Si no tienes una carrera de estudio larga, puedes hacer la visa de EB-2 por interés nacional basado en tu emprendimiento, pero necesitas un mínimo de diez años de experiencia comprobable”, explicó la abogada. “Si tienes una maestría o un doctorado, no tienes requisito ni de un día”, agregó.

Según se detalla en el sitio web del Uscis, esta categoría de inmigración basada en empleo conduce directamente a la residencia permanente. Generalmente, el proceso incluye la presentación del formulario I-140 por parte de un empleador, aunque en la modalidad de interés nacional el solicitante puede autopostularse.

Generalmente, un empleador estadounidense debe patrocinar al trabajador y presentar el Formulario I-140 Freepik

Visas de talento y estatus temporal extendido

Otra alternativa mencionada son las visas basadas en talento, como la O-1. Esta clasificación está destinada a personas con habilidades extraordinarias en campos como ciencias, educación, negocios, artes o deportes.

Actualmente, se exige demostrar el cumplimiento de al menos tres criterios dentro de una lista de diez parámetros. Esta vía permite trabajar legalmente en EE.UU. durante el período autorizado.

“Existe un fuerte rumor sobre una posible enmienda en el Congreso para elevar este requisito a cinco de diez puntos”, advirtió Iacona. “Por esta razón, si usted ya sabe que califica y cuenta con los recursos, mi recomendación es aplicar cuanto antes; esperar podría significar enfrentar un proceso mucho más riguroso en el futuro”, señaló.

La visa O-1 no otorga residencia permanente, pero sí posibilita estancias prolongadas mediante extensiones anuales, siempre vinculadas al mismo proyecto o actividad. Para cambiar de empleador, es necesario presentar una nueva petición ante las autoridades migratorias.

Peticiones familiares y residencia permanente

El formulario I-130 constituye el punto de partida para la residencia por vínculo familiar. No se trata de una visa en sí, sino de una solicitud que acredita la relación entre el peticionario y el beneficiario.

Pueden presentar esta petición ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o nacionales del país norteamericano, siempre que exista una relación familiar calificada. En el caso de los vínculos inmediatos, las visas suelen estar disponibles sin demoras prolongadas.

Una vez aprobada la petición, el beneficiario puede solicitar el ajuste de estatus dentro de EE.UU. o continuar el trámite a través de un proceso consular si se encuentra fuera de ese país. La aprobación final otorga la residencia permanente, que habilita a vivir y trabajar sin límite temporal.

Se aprueba el Formulario I-130 si el peticionario puede demostrar una relación calificada con el familiar Pexels

Importancia de mantener un estatus activo en EE.UU.

Iacona destacó la relevancia de conservar un estatus legal mientras se espera la resolución de una petición de residencia. Visas de estudiante, trabajo u otros permisos vigentes ofrecen mayor protección ante eventuales controles migratorios.

“Mi recomendación, en el caso hipotético de ser interceptado por las autoridades migratorias en la calle, es siempre llevar consigo la información de su trámite de visa”, dijo la abogada. “Es fundamental contar con la documentación que demuestre que existen procesos pendientes que conducen directamente a la residencia permanente, incluso si aún no han sido aprobados”, aseguró.

Según explicó, una persona con una petición de inmigrante pendiente y un estatus activo se encuentra en una situación distinta a quien solo cuenta con una solicitud de asilo.