Immigration news: actualizaciones recientes del Uscis y qué cambia en la visa americana en enero de 2026
Los cambios anunciados incluyen aumentos de tarifas para ciertos beneficios migratorios, restricciones en la emisión de permisos y nuevos controles de verificación
Para este 2026, diversas actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) entraron o entran en vigor en los próximos meses. Los cambios impactan en los trámites de visa americana y otros beneficios migratorios.
Immigration news: las últimas actualizaciones del Uscis y el DHS
En lo que va de este 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al que pertenece el Uscis, ha anunciado medidas como el lanzamiento de la Operación Parris en Minnesota, para reexaminar miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes y de las solicitudes.
La operación tendrá un enfoque inicial centrado en los 5600 refugiados del estado que aún no han obtenido la residencia permanente. Los adjudicadores realizarán verificaciones exhaustivas de antecedentes, reentrevistas y evaluaciones de mérito de las solicitudes.
- Este martes 13 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS de Somalia. En el aviso oficial, en el Registro Federal, precisa que queda finalizado a partir de las 11.59 hs (hora local), del martes 17 de marzo de 2026.
- Otro cambio del DHS y el Uscis fue dado a conocer este 14 de enero, cuando se anunció una nueva regla, que entró en vigor con el informe, para reducir los tiempos de espera para miles de trabajadores religiosos en el extranjero.
La norma final provisional para las organizaciones religiosas y sus comunidades, elimina la obligación de sus trabajadores, como sacerdotes, monjas y rabinos, de permanecer fuera de Estados Unidos por un año tras completar su período máximo de cinco.
- Hace unos días, el DHS, publicó una regla final que establece incrementar las tarifas para el procesamiento premium de ciertos formatos. La agencia dio a conocer que la entrada en vigor de los nuevos costos es el 1° de marzo de 2026.
Uscis: los cambios que entraron en vigor para enero 2026
- En un aviso del Registro Federal, del 21 de noviembre de 2025, la agencia hizo oficial el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo la One Big Beautiful Bill Act (HR-1), que entraron en vigor a partir del jueves 1° de enero de 2026.
- El pasado 1° de enero, el DHS emitió un memorando a sus oficiales del Uscis para establecer una pausa inmediata en la resolución de solicitudes migratorias para ciudadanos de naciones consideradas de alto riesgo, entre los que están incluidos Cuba y Venezuela.
“Una retención permite que el caso avance en su procesamiento, pero detiene la emisión de una decisión final (aprobación o denegación)”, explica el documento. La directriz exige una inspección exhaustiva de los protocolos de seguridad y una revisión detallada de los beneficios otorgados a partir de enero de 2021.
Visa americana 2026: las últimas actualizaciones del DOS
Este 14 de enero, el DOS también informó de actualizaciones para el trámite de la visa americana en este 2026. En un comunicado señaló que el presidente, Donald Trump, ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses.
En razón de la encomienda, el Departamento revisó a fondo todas sus políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes de países de alto riesgo no utilicen la asistencia social ni se conviertan en una carga pública.
Estableció que a partir del 21 de enero de 2026, pausará todas las emisiones a solicitantes de visas de inmigrante que sean ciudadanos de los siguientes países:
Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante y no para las de turista.
Cambios en visas: la lista de países que deben pagar una fianza
En los primeros días del 2026, el DOS actualizó la lista de países que deben pagar fianzas para obtener una visa americana. La mayoría de las naciones tendrán que cubrir el costo desde el 21 de enero de este año.
De acuerdo con un comunicado, cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte emitido por uno de los países en el listado y que sea elegible para una visa B1/B2, conocida como “de turista", debe depositar una fianza de 5000, 10.000 o $15.000 dólares, monto que se determina durante la entrevista.
Estos son todos los países en la lista de fianza de visas y las fechas de entrada en vigor de la medida:
- Argelia (21 de enero de 2026)
- Angola (21 de enero de 2026)
- Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)
- Bangladesh (21 de enero de 2026)
- Benín (21 de enero de 2026)
- Bután (1º de enero de 2026)
- Botsuana (1º de enero de 2026)
- Burundi (21 de enero de 2026)
- Cabo Verde (21 de enero de 2026)
- República Centroafricana (1º de enero de 2026)
- Costa de Marfil (21 de enero de 2026)
- Cuba (21 de enero de 2026)
- Yibuti (21 de enero de 2026)
- Dominica (21 de enero de 2026)
- Fiyi (21 de enero de 2026)
- Gabón (21 de enero de 2026)
- Gambia (11 de octubre de 2025)
- Guinea (1º de enero de 2026)
- Guinea Bissau (1º de enero de 2026)
- Kirguistán (21 de enero de 2026)
- Malawi (20 de agosto de 2025)
- Mauritania (23 de octubre de 2025)
- Namibia (1 de enero de 2026)
- Nepal (21 de enero de 2026)
- Nigeria (21 de enero de 2026)
- Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)
- Senegal (21 de enero de 2026)
- Tayikistán (21 de enero de 2026)
- Tanzania (23 de octubre de 2025)
- Togo (21 de enero de 2026)
- Tonga (21 de enero de 2026)
- Turkmenistán (1º de enero de 2026)
- Tuvalu (21 de enero de 2026)
- Uganda (21 de enero de 2026)
- Vanuatu (21 de enero de 2026)
- Venezuela (21 de enero de 2026)
- Zambia (20 de agosto de 2025)
- Zimbabue (21 de enero de 2026)
