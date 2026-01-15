Immigration news: actualizaciones recientes del Uscis y qué cambia en la visa americana en enero de 2026

Para este 2026, diversas actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) entraron o entran en vigor en los próximos meses. Los cambios impactan en los trámites de visa americana y otros beneficios migratorios.

Immigration news: las últimas actualizaciones del Uscis y el DHS

En lo que va de este 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al que pertenece el Uscis, ha anunciado medidas como el lanzamiento de la Operación Parris en Minnesota, para reexaminar miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes y de las solicitudes.

El DHS avanzará con nuevas comprobaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio de ciertas personas Freepik

La operación tendrá un enfoque inicial centrado en los 5600 refugiados del estado que aún no han obtenido la residencia permanente. Los adjudicadores realizarán verificaciones exhaustivas de antecedentes, reentrevistas y evaluaciones de mérito de las solicitudes.

Este martes 13 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS de Somalia . En el aviso oficial, en el Registro Federal, precisa que queda finalizado a partir de las 11.59 hs (hora local) , del martes 17 de marzo de 2026.

. En el aviso oficial, en el Registro Federal, precisa que , del martes 17 de marzo de 2026. Otro cambio del DHS y el Uscis fue dado a conocer este 14 de enero, cuando se anunció una nueva regla, que entró en vigor con el informe, para reducir los tiempos de espera para miles de trabajadores religiosos en el extranjero.

La norma final provisional para las organizaciones religiosas y sus comunidades, elimina la obligación de sus trabajadores, como sacerdotes, monjas y rabinos, de permanecer fuera de Estados Unidos por un año tras completar su período máximo de cinco.

Hace unos días, el DHS, publicó una regla final que establece incrementar las tarifas para el procesamiento premium de ciertos formatos. La agencia dio a conocer que la entrada en vigor de los nuevos costos es el 1° de marzo de 2026.

Uscis: los cambios que entraron en vigor para enero 2026

En un aviso del Registro Federal, del 21 de noviembre de 2025, la agencia hizo oficial el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo la One Big Beautiful Bill Act (HR-1), que entraron en vigor a partir del jueves 1° de enero de 2026.

bajo la One Big Beautiful Bill Act (HR-1), que de 2026. El pasado 1° de enero, el DHS emitió un memorando a sus oficiales del Uscis para establecer una pausa inmediata en la resolución de solicitudes migratorias para ciudadanos de naciones consideradas de alto riesgo, entre los que están incluidos Cuba y Venezuela.

Venezolanos y cubanos se han visto afectados por las nuevas directrices del gobierno de EE.UU. RINGO CHIU� - AFP�

“Una retención permite que el caso avance en su procesamiento, pero detiene la emisión de una decisión final (aprobación o denegación)”, explica el documento. La directriz exige una inspección exhaustiva de los protocolos de seguridad y una revisión detallada de los beneficios otorgados a partir de enero de 2021.

Visa americana 2026: las últimas actualizaciones del DOS

Este 14 de enero, el DOS también informó de actualizaciones para el trámite de la visa americana en este 2026. En un comunicado señaló que el presidente, Donald Trump, ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses.

En razón de la encomienda, el Departamento revisó a fondo todas sus políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes de países de alto riesgo no utilicen la asistencia social ni se conviertan en una carga pública.

El Departamento de Estado cancelará el procesamiento para individuos de naciones que considera que podrían ser una “carga pública” AFP/Pexels

Estableció que a partir del 21 de enero de 2026, pausará todas las emisiones a solicitantes de visas de inmigrante que sean ciudadanos de los siguientes países:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Esta pausa es específica para los solicitantes de visas de inmigrante y no para las de turista.

Cambios en visas: la lista de países que deben pagar una fianza

En los primeros días del 2026, el DOS actualizó la lista de países que deben pagar fianzas para obtener una visa americana. La mayoría de las naciones tendrán que cubrir el costo desde el 21 de enero de este año.

De acuerdo con un comunicado, cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte emitido por uno de los países en el listado y que sea elegible para una visa B1/B2, conocida como “de turista", debe depositar una fianza de 5000, 10.000 o $15.000 dólares, monto que se determina durante la entrevista.

Cualquier ciudadano con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa de turista, debe depositar una fianza de hasta US$15.000 Archivo

Estos son todos los países en la lista de fianza de visas y las fechas de entrada en vigor de la medida: