Desde abril 2026: vuelve la regla de los 365 días del Uscis para permisos de trabajo inicial en EE.UU.

La administración de Donald Trump endureció las condiciones para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos accedan a un permiso de trabajo. A partir de una propuesta formal presentada en febrero de 2026, el gobierno de EE.UU. busca reinstaurar y ampliar restricciones del sistema vigente desde hace décadas. Aunque abril de 2026 aparece como una fecha clave en el calendario, el alcance real de los cambios dependerá de un proceso regulatorio que recién comienza.

Trump propone cambiar regla de permiso laboral para solicitantes de asilo

Según informó CBS News, la administración Trump presentó oficialmente una regulación destinada a restringir de forma drástica los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, lo que confirma reportes previos sobre su intención de alterar una política migratoria de larga data.

La regulación plantea suspender la aceptación de nuevas solicitudes de empleo hasta que el Uscis logre resolver los expedientes en un promedio de 180 días Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Desde la década de 1990, la ley estadounidense permite que los extranjeros que solicitan asilo puedan obtener una autorización de empleo si su caso permanece pendiente durante al menos 180 días. En términos prácticos, esto habilitaba a los interesados a presentar el pedido de permiso laboral a los 150 días de haber iniciado su trámite, y a recibir una respuesta en un plazo adicional de 30 días.

La nueva propuesta cambia de raíz ese esquema. El texto dado a conocer plantea suspender la aceptación de peticiones de autorización de empleo vinculadas al asilo hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) logre resolver todos los casos en un promedio de 180 días. En la práctica, esa condición implicaría una paralización casi indefinida, dado el volumen de expedientes acumulados.

De acuerdo con los datos citados por CBS, un organismo federal de control determinó en 2024 que más del 77% de las solicitudes de asilo ante el Uscis llevaban pendientes más de 180 días. Además, cerca del 40% seguían sin resolución incluso después de dos años.

Actualmente, la agencia gestiona más de 1,4 millones de casos abiertos. En ese contexto, la propia redacción de la norma reconoce que la pausa podría extenderse “durante muchos años” y proyecta que, sin considerar los cambios propuestos, podría tomar entre 14 y 173 años alcanzar un promedio de 180 días en la adjudicación de peticiones.

La regla de los 365 días: un año completo de espera para los permisos de trabajo

En paralelo a la posible suspensión de nuevas solicitudes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propone modificar el período de espera para que un aplicante de asilo pueda pedir su autorización de empleo. Actualmente, fijado en 180 días desde la recepción completa del formulario de asilo, el plazo se ampliaría a 365 días calendario, es decir, un año completo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone duplicar el periodo mínimo de espera para solicitar la autorización de empleo (categoría c-8), pasando de los actuales 180 días a un año completo (365 días calendario) desde la recepción del formulario de asilo Freepik

El resumen de la propuesta del DHS detalla que esta extensión aplicaría a quienes presenten peticiones bajo la categoría (c)(8), correspondiente a solicitantes de asilo pendientes de resolución.

El cambio no solo duplica el tiempo de espera, sino que altera la lógica que permitía a muchos aplicantes integrarse al mercado laboral mientras aguardaban una decisión sobre su estatus migratorio.

Además, la iniciativa prevé que el Uscis amplíe su propio plazo para decidir sobre las solicitudes iniciales de permisos de trabajo. El límite actual de 30 días para adjudicar esos pedidos pasaría a ser de 180 días.

Esto significa que, aun después de cumplido el nuevo requisito de 365 días de espera, el interesado podría enfrentar hasta seis meses adicionales antes de obtener una respuesta.

Quiénes no podrán acceder al permiso laboral bajo la nueva propuesta

El proyecto introduce, además, nuevas causales que impedirían acceder a un permiso de trabajo. Entre ellas figura la entrada irregular a Estados Unidos, salvo en casos limitados, como cuando el migrante se presenta ante un oficial dentro de las 48 horas posteriores a su ingreso o demuestra una causa justificada.

También quedarían excluidos quienes hayan presentado su solicitud de asilo después de transcurrido el plazo de un año desde su llegada al país norteamericano.

La inelegibilidad alcanzaría asimismo a personas con determinados antecedentes penales, incluidos delitos graves agravados o crímenes no políticos serios cometidos fuera de Estados Unidos. Estas restricciones amplían el universo de aplicantes que podrían quedar sin posibilidad de trabajar legalmente mientras esperan una resolución.

La nueva normativa excluiría del derecho a trabajar a quienes hayan ingresado a Estados Unidos de forma irregular, salvo que se presenten ante un oficial en un lapso de 48 horas o demuestren una causa justificada para su ingreso Imagen de Freepik

Cuándo entraría en vigor la nueva regla del DHS

Abril de 2026 no marca la entrada en vigor inmediata de la regla de los 365 días. El documento presentado es una Notificación de Propuesta de Reglamentación (Notice of Proposed Rulemaking), no una norma definitiva.

La publicación oficial está fechada en febrero de 2026 y abre un período de 60 días para recibir comentarios públicos. Con lo cual, en ese mes se podría terminar de instrumentar, pero no necesariamente correrá la regla a partir de ese momento.