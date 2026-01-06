Asilo afirmativo y permiso de trabajo: los errores que pueden bloquear un trámite migratorio, según un abogado

El asilo afirmativo es un proceso que permite a las personas que temen ser perseguidas en su país de origen solicitar de forma protección en Estados Unidos, siempre que el migrante no se encuentre en proceso de deportación. Estos son los errores que pueden bloquear el trámite migratorio.

Los errores que pueden bloquear el asilo afirmativo

Haim Vásquez, abogado de inmigración, explicó a Univision cuál es uno de los errores que se comenten al solicitar el asilo afirmativo, que puede derivar en la cancelación de la petición inicial y el inicio de una nueva.

El legista respondió a la duda de un migrante nicaragüense que solicitó asilo afirmativo en 2019, e incluyó a su esposa e hijo menor de edad, pero se divorció y retiró la petición con una carta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), a principios de 2025.

En noviembre pasado, el hombre fue notificado sobre la cancelación de la petición; ahora, busca restituir el pedido de 2019.

El abogado señala que errores como este se ven frecuentemente, “ya sea por una mala interpretación de la oficina de inmigración o porque la carta pidiendo el retiro de la persona derivada, que ya no está casada, cometió errores en cómo explicarlo”.

Sobre la petición de restitución, señaló que debe hacerse inmediatamente y contactar al Uscis. De no solicitarla, se tendría que hacer nueva petición y “pedir a la agencia que la vuelvan a conectar con el período de tiempo anterior”.

Al presentar una solicitud de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, se pueden cometer errores Wilfredo Lee - AP

Acerca de la nueva regla que permite rechazar casos de asilo por enfermedades, Vásquez comentó que ha habido mucha incertidumbre con relación al tema.

Indicó que el gobierno puede determinar que una persona con algún tipo de condición médica o enfermedad pueda causar peligro para la seguridad nacional, pero no son todas las condiciones médicas.

“Claramente, se puede probar que el tipo de condición que una persona tenga no va a causar ese riesgo. No es que tienes que estar saludable, sino que no puedes tener una condición mental que pueda poner en riesgo la salud o la seguridad de otra persona”, agregó.

Permisos de trabajo y viajes: el error que se puede cometer

Acerca de los viajes fuera de EE.UU., si se tiene solo un permiso de trabajo o Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), el abogado advirtió que, por sí solo, el documento no da la autorización de un permiso de salida.

“El simple hecho de tener un permiso de trabajo no te autoriza a tener un permiso de viaje”, sentenció el abogado.

Los migrantes con ciertos beneficios migratorios deben solicitar una autorización de viaje antes de salir de EE.UU. Freepik

Al respecto, el Uscis indica que si desea regresar a Estados Unidos legalmente después de viajar, por lo general, se debe tener:

Un documento de entrada válido , como una tarjeta de residente permanente ( green card ).

, como una tarjeta de residente permanente ( ). Una visa de no inmigrante.

de no inmigrante. Un documento de viaje válido y vigente, que se obtiene con el Formulario I-131.

El tipo de documento que se necesita dependerá del estatus de inmigración o si se tiene una solicitud de beneficio de inmigración pendiente.

La advertencia de un abogado de inmigración sobre las publicaciones de redes sociales

Otra pregunta a la que respondió Haim Vásquez tiene relación con lo que toma en cuenta el gobierno de EE.UU. al revisar las redes sociales, como las opiniones que se emiten y las críticas a la actual administración de Donald Trump.

Desde el 2019, algunos formularios para solicitud de visa recopilan información sobre las redes sociales Freepik

“Con la posición que ha tomado la administración y con la revisión de cuentas de redes sociales, sabemos que la entrada al país para turistas o personas con visa puede ser cancelada por la información que pongan en redes sociales si la encuentran como algún tipo de riesgo a la seguridad nacional”.

Sin embargo, el abogado explicó que el simple hecho de una crítica al presidente no debería causar la cancelación de una visa, “pero hoy en día todo puede ser evaluado”.