Test de ciudadanía americana: estas son las nuevas preguntas del examen desde octubre

Los inmigrantes que buscan obtener la ciudadanía estadounidense se enfrentan con cambios en el examen de naturalización. Desde el pasado 21 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica una versión actualizada del test en la sección cívica, que evalúa conocimientos sobre historia y gobierno de Estados Unidos.

Examen de ciudadanía estadounidense: ¿por qué cambió el test?

El Registro Federal explicó que “demostrar conocimientos de inglés y educación cívica es esencial para comprobar el compromiso de un extranjero con el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense y su integración activa en la sociedad" del país norteamericano.

La nueva versión del examen está vigente desde el 21 de octubre Imagen Freepik

En este sentido, consideró que “comprender los derechos y responsabilidades de la ciudadanía y colaborar con el gobierno y contribuir plenamente al proceso democrático depende de una comprensión básica del gobierno y la educación cívica de Estados Unidos”. Asimismo, destacó que tener estos conocimientos permite a los ciudadanos naturalizados “ser miembros activos y responsables de sus comunidades locales” para impulsar el “éxito de la democracia".

Cómo es el nuevo examen cívico para obtener la ciudadanía estadounidense

Según detalla el Uscis en su web oficial, desde el 20 de octubre, la sección cívica del examen de naturalización presenta una estructura distinta. Consiste en un test oral de 20 preguntas, tomadas de una lista de 128 opciones.

Para aprobar, el solicitante debe responder 12 preguntas correctamente. Es decir, que si falla en nueve, será reprobado. Además, ahora las preguntas se formularán en un formato de opción múltiple (multiple-choice). El contenido abarcará los mismos temas que la prueba original: historia del país norteamericano, estructura del gobierno federal y principios de la Constitución.

Quiénes deben rendir el nuevo examen cívico para obtener la ciudadanía en EE.UU.

El examen actualizado de ciudadanía se aplica a todos los extranjeros que presenten el formulario N-400 a partir del 20 de octubre. El organismo aclaró que los solicitantes que lo hayan enviado antes de esa fecha serán evaluados con la versión anterior, de 2008.

Los solicitantes que deban responder al modelo de test previo tendrán que responder diez preguntas de una lista de 100. Y solo deben contestar bien seis para aprobar.

El Uscis publica guías con las preguntas y respuestas del examen

Las 28 nuevas preguntas incorporadas al examen de ciudadanía de Estados Unidos 2025

Para preparar el examen, el sitio oficial del Uscis ofrece guías gratuitas con las preguntas de cada versión. Allí se pueden encontrar online las 100 preguntas y respuestas del modelo de 2008 de la prueba (para solicitantes que enviaron sus formularios antes del 20 de octubre). También está disponible la versión actualizada de la guía, que publica las 128 preguntas que rigen desde el 21 de este mes. Estas son las 28 preguntas que se incorporaron en el test 2025, con sus respuestas:

¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Respuesta: República / República federal constitucional / Democracia representativa

Respuesta: República / República federal constitucional / Democracia representativa La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras “Nosotros, el pueblo”. ¿Qué significa “Nosotros, el pueblo”? Respuesta: Autogobierno / Soberanía popular / Consentimiento de los gobernados / El pueblo debe gobernarse a sí mismo / (Ejemplo de) contrato social

Respuesta: Autogobierno / Soberanía popular / Consentimiento de los gobernados / El pueblo debe gobernarse a sí mismo / (Ejemplo de) contrato social ¿Cómo se realizan los cambios en la Constitución de Estados Unidos? Respuesta: Enmiendas / El proceso de enmienda

Respuesta: Enmiendas / El proceso de enmienda ¿Qué protege la Declaración de Derechos? Respuesta: Los derechos (básicos) de los estadounidenses / Los derechos (básicos) de las personas que viven en Estados Unidos

Respuesta: Los derechos (básicos) de los estadounidenses / Los derechos (básicos) de las personas que viven en Estados Unidos Mencione dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Respuesta: Igualdad / Libertad / Contrato social / Derechos naturales / Gobierno limitado / Autogobierno

Respuesta: Igualdad / Libertad / Contrato social / Derechos naturales / Gobierno limitado / Autogobierno ¿En qué documento fundacional aparecen las palabras “vida, libertad y búsqueda de la felicidad”? Respuesta: Declaración de Independencia

Respuesta: Declaración de Independencia Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Nombra uno. Respuesta: Declaración de Independencia / Artículos de la Confederación / Documentos federalistas / Documentos antifederalistas / Declaración de Derechos de Virginia / Órdenes Fundamentales de Connecticut / Pacto del Mayflower / Gran Ley de Paz de los iroqueses

Respuesta: Declaración de Independencia / Artículos de la Confederación / Documentos federalistas / Documentos antifederalistas / Declaración de Derechos de Virginia / Órdenes Fundamentales de Connecticut / Pacto del Mayflower / Gran Ley de Paz de los iroqueses ¿Por qué los representantes de los Estados Unidos tienen mandatos más cortos que los senadores? Respuesta: Para seguir más de cerca la opinión pública

Respuesta: Para seguir más de cerca la opinión pública ¿Por qué cada estado tiene dos senadores? Respuesta: Representación equitativa (para los estados pequeños) / El Gran Compromiso (Compromiso de Connecticut)

Respuesta: Representación equitativa (para los estados pequeños) / El Gran Compromiso (Compromiso de Connecticut) El presidente de Estados Unidos solo puede ejercer dos mandatos. ¿Por qué? Respuesta: (Debido a) la 22 Enmienda / Para evitar que el presidente adquiera demasiado poder

Respuesta: (Debido a) la 22 Enmienda / Para evitar que el presidente adquiera demasiado poder El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombra una. Respuesta: Presidente (de Estados Unidos) / Gabinete / Departamentos y agencias federales

Respuesta: Presidente (de Estados Unidos) / Gabinete / Departamentos y agencias federales ¿Por qué es importante el Colegio Electoral? Respuesta: Decide quién es elegido presidente / Ofrece un compromiso entre la elección popular del presidente y la selección por parte del Congreso.

Respuesta: Decide quién es elegido presidente / Ofrece un compromiso entre la elección popular del presidente y la selección por parte del Congreso. ¿Cuántos puestos hay en el Tribunal Supremo? Respuesta: Nueve (9)

La nueva guía tiene 28 preguntas más Eric Gay - AP