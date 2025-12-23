El DHS anuncia un nuevo proceso de visas de trabajo H-1B que entra en vigor en febrero 2026: última actualización

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un cambio en el proceso de visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros especializados. Con la entrada en vigor de la regla, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) implementará modificaciones en el método de selección.

Qué cambio habrá en el proceso de visas de trabajo H-1B en EE.UU.

El DHS informó que el Uscis reemplazará el sistema completamente aleatorio por un proceso de selección ponderado. Así, priorizará la asignación de visas H-1B para extranjeros “más cualificados y mejor pagados”.

Las autoridades de EE.UU. realizarán un proceso de selección más preciso para los trabajadores extranjeros Citizen Path - Citizen Path

En un comunicado oficial publicado el 23 de diciembre, el organismo indicó que la modificación servirá mejor al propósito del Congreso, al garantizar que las visas H-1B sean para talento altamente especializado y no “mano de obra más barata”.

Sin embargo, pese al cambio en la selección, el DHS aclaró que los empleadores podrán solicitar trabajadores H-1B de todos los niveles salariales.

El Uscis contempla una capacidad de 65.000 visas H-1B para trabajadores cualificados al año Google Maps

Por qué EE.UU. cambió el proceso de las visas H-1B

El portavoz del Uscis, Matthew Tragesser, expresó que el actual proceso de selección aleatoria para las visas H-1B “fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses, quienes buscaron principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a trabajadores estadounidenses”.

En ese sentido, argumentó que la nueva selección ponderada “fortalecerá la competitividad en Estados Unidos, al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y más cualificados”.

Cuántas visas H-1B se otorgan cada año

Hasta el momento, el número de visas H-1B que se emiten cada año en EE.UU. es de 65.000, con una reserva de 20.000 adicionales que se destinan a personas con títulos universitarios estadounidenses.

“Con estos cambios regulatorios y otros futuros, continuaremos actualizando el programa H-1B para ayudar a las empresas estadounidenses, sin permitir el abuso que perjudicaba a los trabajadores estadounidenses", puntualizó el funcionario.

El programa de VISAS H-1B permite que empresas y empleadores del país norteamericano contraten a trabajadores extranjeros de forma temporal en ocupaciones especializadas (Freepik) Freepik

Cuándo empieza a regir la norma del DHS

En el comunicado oficial, el DHS precisó que la norma final entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y que continuará durante la temporada de registro del año fiscal 2027, sujeta al límite salarial.

El organismo destacó otros cambios implementados por la administración de Donald Trump, como la exigencia de abonar 100 mil dólares adicionales a los empleadores por cada visa como condición de elegibilidad.

Esa regla federal se publicó el 19 de septiembre pasado y estipuló que las solicitudes deben estar acompañadas del pago con ese monto desde su entrada en vigor, el 21 de ese mes.

¿Quiénes pueden tramitar una visa H-1B?

Esta categoría de visa de no inmigrante se otorga a quienes prestan servicios en un campo especializado, considerados de gran mérito y con habilidades excepcionales.

El Departamento del Trabajo (DOL) señala que una ocupación especializada “es aquella que requiere la aplicación de un conjunto de conocimientos altamente especializados y la obtención de al menos una licenciatura o su equivalente”.

Los trabajos especializados del programa H-1B pueden incluir los campos de: arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias sociales, medicina y salud, educación, especialidades empresariales, contabilidad, leyes, teología y artes.