escuchar

Una joven originaria de Perú, contó en TikTok la larga travesía que tuvo que pasar para obtener su visa para Estados Unidos. La usuaria narró cómo perdió su entrevista en la embajada y el proceso para recuperarla. Para sorpresa de muchos, logró realizar el trámite en este mismo año y bromeó al decir que, después de todo, ya es una experta.

Dayana Gutiérrez Sáenz compartió una serie de videos en los que explicó todo su proceso, que comenzó en 2021. La peruana, que se identifica con la cuenta @dayanagutierrezs, pasó por diversos problemas y errores que la llevaron a perder su entrevista en la embajada. Según dijo, deseaba obtener la visa para visitar a su mejor amigo, por lo que comenzó su trámite en 2021. En ese momento, contrató un gestor, llenó en línea el formulario DS-160, que es el correspondiente a la solicitud de visa de no inmigrante para viajes temporales, e hizo los pagos necesarios.

Gutiérrez explicó que el primer problema al que se enfrentó fue que no había citas disponibles. En los últimos meses de 2022, logró obtener un espacio libre, pero recién para marzo de 2024. “Literalmente, entré todos los días para ver si había citas disponibles”. Como su pasaporte no tenía tanta vigencia, siguió actualizando la página con la esperanza de que se libere una fecha.

Los esfuerzos de la joven dieron fruto y obtuvo su cita para el 6 de diciembre de este año, pero pronto tuvo que enfrentarse a otro problema, dado que el formulario que había llenado ya no tenía la información actualizada. Para evitar que le negaran el documento, aprovechó la oportunidad que se da de cambiar los datos por única vez.

El error que la llevó a perder su cita para la visa de EE.UU.

Aunque realizó los cambios que deseaba en el formulario DS-160, Gutiérrez se enfrentó a lo que llamó “su principal error”. Estaba segura de que había guardado la página de confirmación que se muestra y la cual se debe imprimir para llevar el día de la entrevista. “No tenía duda, hasta el día anterior a mi cita, que estaba descargado en mi computadora”, pero no fue así.

Gutiérrez optó por quedarse en casa de su hermana, ya que está más cerca de la embajada de Estados Unidos, donde tendría su cita a las 8.30 horas. Una noche antes, comenzó a preparar lo que se le pedía y se dio cuenta de que el último formulario que llenó, con las modificaciones y que supuestamente había descargado, no estaba en su celular, ni lo pudo encontrar en otros dispositivos.

Después de ver tutoriales de cómo lograr recuperar su información, hubo un nuevo desafío. En la página en la que llenó el formulario, le pidieron una pregunta de seguridad que no pudo descifrar: “Puse todas las respuestas que yo creí que podían ser y no funcionaba con ninguna, siempre me salía error”.

“Entré en pánico”, indicó la peruana en un tercer video, ya que el único formulario que tenía era el que había ingresado en 2021. Aunque su información ya no estaba actualizada, la usuaria decidió ir a la cita. Sin embargo, ese día la falta de transporte causó que llegara tarde. A pesar de que sí la dejaron pasar, le hicieron saber que la información no estaba bien. “Me dice: ‘lamentablemente, el día de hoy no vas a poder ingresar a tu cita porque tienes un formulario que es incorrecto y no está registrado en la página’”.

Cómo recuperó su cita para la visa; la tecnología ayudó

Después de preguntarles a algunos agentes de la embajada y de consultar con un asesor por teléfono, a Gutiérrez se le indicó que debía volver a realizar el trámite desde cero y que tendría que volver a pagar. “Estaba en negación, obviamente, dije ‘no hay forma de que yo haga todo el proceso nuevamente’, han sido dos años”.

En este caso, la tecnología fue un factor clave para poder recuperar la información en el registro de citas. Al investigar en línea, la joven se encontró con un video en el que mencionaban cómo recordar las respuestas de diferentes formularios. La usuaria de TikTok explicó que cuando se completa uno en el sistema Chrome, se guardan ciertos datos.

“Cuando vas a ir a la pregunta de seguridad, al llenar ese nuevo formulario, te van a aparecer las respuestas que llenaste”, hizo eso y funcionó. “Recuperé mi página de confirmación”, afirmó en el último clip de su historia visiblemente emocionada. Esto le dio la oportunidad de volver a solicitar una cita, misma que aunque parezca extraño, pudo agendar para el 19 de diciembre de este año.