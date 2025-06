Es mexicana, le negaron la visa pese a todos sus preparativos y cuenta qué le pasó: “20 segundos”

Una mujer mexicana compartió en sus redes sociales su frustración luego de que le rechazaran la visa para ingresar a Estados Unidos, a pesar de haber viajado especialmente hasta Nogales, Sonora, para asistir a la entrevista. Explicó que preparó con anticipación todos los documentos necesarios y que siguió al pie de la letra las recomendaciones de su asesora, pero no sirvió de nada. Según su testimonio, la cónsul apenas le hizo dos preguntas y le negó el permiso. “Tardé más en cruzar la calle”, se lamentó.

Documentos y asesoría legal: así se preparó para la cita de su visa

La joven explicó en un video que organizó todo su trámite con ayuda profesional y llevó a la cita una carpeta completa con documentos y papeles que podrían pedirle. “Me vine a Nogales para sacar la visa. Presenté los documentos de mi empresa, los datos de mi situación fiscal, mi opinión de cumplimiento”, detalló.

Viajó para tramitar su visa a EE.UU. y se la negaron

Además, comentó que había contratado a una persona para que la asesorara con el trámite, quien le recomendó que sumara otras pruebas. “Me dijo que sacara una copia de la visa de mi hermana y de la visa de mi novio”, agregó.

Con toda esa documentación, la joven esperaba superar la entrevista con el oficial consular sin problemas. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado.

La joven había preparado una carpeta con documentos, pero no tuvo oportunidad de presentarlos Unsplash

Una entrevista breve y casi sin preguntas

Lejos de lo que había imaginado, su paso por el consulado fue mucho más breve de lo que esperaba. “Mi entrevista duró 20 segundos como mucho”, dijo la joven, quien se mostró desconcertada porque en apenas un instante le rechazaron el trámite sin darle la posibilidad de presentar sus papeles. “Me preguntaron dos cosas y yo con mis papelitos bien listos, pero no me pidió nada la cónsul”, expresó.

Tras esas dos consultas, que la joven no reveló sobre qué fueron, la funcionaria le entregó un papel impreso con el rechazo, sin ninguna explicación adicional. “Aquí está la hojita que te dice que no hay suficientes razones para que te den la visa porque piensan que vas a querer emigrar allá”, contó mientras mostraba el papel frente a cámara.

La joven se mostró molesta por la actitud de la oficial que la atendió y cuestionó el criterio detrás de la decisión. “Traía una cara que no podía con ella”, dijo. Y se quejó porque la despacharon en un segundo. “Tardé más tiempo en cruzar la calle para llegar al consulado que lo que duré en la entrevista”, comentó.

En la entrevista solo le hicieron dos preguntas y la rechazaron sin más detalles Freepik

Cómo reaccionó luego de que le rechazaran la visa: “cuestión de suerte”

A pesar de su mala experiencia, la joven afirmó que el resultado de su entrevista no la había desanimado. “No estoy triste ni nada, como que estaba con que tenía un 50 y 50 por ciento de posibilidades de que me la dieran o no”, explicó.

La chica también relató que apenas salió del consulado, lo primero que hizo fue comunicarse con su asesora para entender mejor lo que había ocurrido. “Obviamente, cuando apenas tuve el celular le hablé a mi asesora y le conté lo que sucedió, que solamente me hizo dos preguntas y que no me pidió nada”, señaló.

La opinión de su asesora fue contundente. “Me dijo que no fue por mi perfil, que prácticamente es cuestión suerte y que me tocó una cónsul muy de malitas”, concluyó.