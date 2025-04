Es oficial: la política promovida en “la era Trump” que el Uscis confirmó en un comunicado

Desde el día que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos firmó una serie de órdenes ejecutivas con relación a diversos temas. En respuesta a una de las disposiciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) hizo cambios en su política con respecto a la identidad de género.

Comunicado de Uscis: actualiza su política para reconocer dos sexos biológicos

El Uscis hizo oficial los cambios en el Manual de Políticas para aclarar que solo reconoce dos sexos biológicos: masculino y femenino. Esta modificación corresponde a lo establecido en la orden ejecutiva Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal.

El Uscis considera el sexo de una persona como el que generalmente consta en el certificado de nacimiento Vadym Drobot - Freepik

Según la guía, la agencia considera el sexo de una persona como el que generalmente consta en el certificado de nacimiento.

“Si el certificado de nacimiento emitido en la fecha de nacimiento o en la fecha más cercana indica un sexo distinto a masculino o femenino, el Uscis basará la determinación del sexo en evidencia secundaria”, precisan.

¿Cómo era antes?

En abril de 2024, Uscis agregó otra opción, un marcador de identidad de género de “X”. “En consonancia con la orden ejecutiva, se revoca esa disposición y regresa a su política histórica de reconocer dos sexos para garantizar que la información que se recopila en la categoría proporcione una base significativa y útil para la identificación”, explica.

Con los cambios también se reemplaza el término “género” por “sexo” y elimina otros relacionados en todo el Manual de Políticas; también se suprime el apéndice que contiene el lenguaje estándar para que los profesionales médicos certifiquen la identidad de género.

El Uscis hizo oficial los cambios en el Manual de Políticas para aclarar que solo reconoce dos sexos biológicos: masculino y femenino Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

¿Cómo afecta el cambio de política a los migrantes con trámites en Uscis?

Los cambios, que se reflejan en los volúmenes 1, 11 y 12 del Manual de Políticas, entraron en vigencia con el aviso y se aplica a:

Las solicitudes de beneficios pendientes; o

Presentadas a partir del miércoles 2 de abril de 2025.

La guía es determinante y reemplaza cualquiera anterior relacionada.

El Uscis también explica que no denegará beneficios solo porque el solicitante no haya indicado correctamente su sexo. Sin embargo, no emite documentos con un campo de sexo en blanco ni con una elección diferente a la que consta en un certificado de nacimiento emitido al momento del nacimiento (o en la fecha más cercana a este).

Por lo tanto, si un solicitante de beneficios no indica su sexo o uno diferente al que figura en el certificado de nacimiento, podría haber demoras en la adjudicación. Uscis puede notificar a los solicitantes de beneficios si emite un documento que refleje un sexo diferente al indicado por el solicitante de beneficios en la solicitud.

La política de Uscis responde a la orden ejecutiva "Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal", emitida por Donald Trump Molly Riley - The White House

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), expresó: “El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense una revolución de sentido común, lo que incluye garantizar que la política del gobierno estadounidense se ajuste a la simple realidad biológica”.

Agregó que la gestión adecuada del sistema de inmigración es una cuestión de seguridad nacional, y “no un lugar para promover y consentir una ideología que perjudica permanentemente a los niños y priva a las mujeres de su dignidad, seguridad y bienestar”.