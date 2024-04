Esta es la severa sanción para los que hacen pagos sin fondos al Uscis en sus trámites de EE.UU.

Escuchar

Para enviar una solicitud de residencia permanente (green card), visa o cualquiera de los formularios que procesa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los interesados deben realizar el pago de la tarifa correspondiente, que varía según el pedido del que se trate. No cubrir este monto puede tener una dura consecuencia para los solicitantes.

En caso de realizar un pago sin fondos, Uscis puede revocar la aprobación de una solicitud Freepik

En su sitio web oficial, el Uscis especifica cuáles son las penalizaciones en estos casos y establece que si, tras la aprobación de la solicitud, determina que el pago no ha sido financiado adecuadamente o que posteriormente el solicitante disputa el pago de la tarifa, se revocará, rescindirá o cancelará la aprobación.

“Si usted no envía la tarifa correcta, rechazaremos su formulario”, advirtió el ente gubernamental estadounidense. A su vez, detalló que facturará por separado la tarifa que no se ha pagado y aclaró que, en el caso de que el migrante reciba el respectivo “Aviso de Intención de Revocación”, puede responder con el pago del monto correcto de la tarifa.

Las tarifas de presentación dee los formularios de Uscis son finales y no reembolsables Freepik

Cabe aclarar que las tarifas de presentación son finales y no reembolsables, esto quiere decir que, independientemente de si la solicitud es aprobada o rechazada, o de si el solicitante retira su pedido, no se devolverá el dinero. Además, si paga con una tarjeta de crédito o débito, no podrá impugnar el pago posteriormente.

De cuánto son las tarifas de los formularios del Uscis

El Uscis publicó el pasado 31 de enero una regla final para ajustar ciertas tarifas de las solicitudes de beneficios de inmigración y naturalización, por primera vez desde 2016. Este nuevo esquema tarifario entró en vigencia este 1° de abril. Así, cada solicitud debe estar acompañada de la tarifa correcta, a menos que el solicitante esté exento de pagarla o sea elegible para una exención de tarifas.

En un comunicado de fines de enero, el Uscis explicó que la llamada “regla final” es el resultado de una revisión integral de tarifas, según lo exige la ley, la cual concluyó que “el programa actual estaba muy lejos de recuperar el costo total de las operaciones de la agencia, incluida la necesaria expansión de los programas humanitarios, los aumentos salariales exigidos por el gobierno federal, los requisitos de personal adicional y otras inversiones esenciales”.

Este es el valor de las nuevas tarifas de los formularios de Uscis Freepik

Por ejemplo, la regla incluye una nueva tarifa del Programa de Asilo de US$600, que los empleadores pagan si presentan ciertos formularios. Además, algunos de los costos de trámites migratorios se mantuvieron estables, mientras que otros pocos disminuyeron.

Los precios de algunos de los trámites más frecuentes del Uscis son:

Tarifa del proceso de registro H-1B. Nueva tarifa desde 2025: US$215.

Formulario I-129, pedido de trabajador no inmigrante. Nueva tarifa: US$1385.

I-129 H-2A - beneficiarios designados. Nueva tarifa: US$1090.

I-129 H-2B - beneficiarios designados. Nueva tarifa: US$1080.

Pedido I-129 para trabajadores no inmigrantes. Nueva tarifa: US$1385.

Pedido I-129 para trabajadores no inmigrantes O. Nueva tarifa: US$1050.

I-129CW Trabajador transicional no inmigrante exclusivo de CNMI y pedido I-129 para trabajador no inmigrante en clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN. Nueva tarifa: US$1015.

I-140, pedido de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros. Nueva tarifa: US$715.

I-600, pedido para clasificar a un huérfano como familiar inmediato. Nueva tarifa: US$920.

I-600A, Solicitud de procesamiento anticipado de una petición de huérfano y sus complementos. Nueva tarifa: US$920.

El listado completo de las nuevas tarifas puede verse en el desglose oficial de Uscis. Además, existe una calculadora gratuita para conocer cuál será el valor del proceso migratorio. Cabe destacar que el organismo advirtió que aceptará ediciones anteriores de la mayoría de los formularios durante un período de gracia desde el 1º de abril de 2024 hasta el 3 de junio de 2024.