Estas son las nuevas oficinas de la CBP para atender a viajeros internacionales en Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la inauguración de dos nuevas oficinas en Estados Unidos, que se dedican a la atención de viajeros internacionales. Los procedimientos en los que se centran estas sucursales son los trámites de inscripción Global Entry, uno de los más demandados.

Dónde se encuentran las dos nuevas oficinas de la CBP para inscripciones de Global Entry

En el comunicado oficial de la CBP, publicado el miércoles 17 de septiembre, se detalló la apertura de dos Centros de Inscripción de Global Entry en la Costa del Golfo. La agencia federal manifestó el objetivo de incrementar sus recursos para facilitar los trámites de este programa, que presenta una mayor demanda.

La CBP amplió su expansión de oficinas para los trámites de viajeros confiables Gobierno de EE.UU.

Estas son las dos nuevas ubicaciones de las oficinas de la CBP destinadas a los programas de viajero confiable son:

Trent Lott International Airport, en Moss Point (Mississippi) : en el 8301 de Saracennia Rd., Suite 6.

: en el 8301 de Saracennia Rd., Suite 6. Chattanooga Metropolitan Airport (Tennessee): en el 1001 Airport Road., Suite 26.

“La demanda del programa Global Entry Trusted Traveler sigue creciendo”, enfatizó el director de operaciones de campo de la CBP en Nueva Orleans, Steven Svainoha, quien destacó que las prioridades de la agencia son la facilitación de viajes y la seguridad nacional.

Las dos nuevas oficinas ya permiten reservas de turnos para tramitar el programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las ocho oficinas de la CBP en la Costa del Golfo para trámites Global Entry

Además de las dos oficinas recientemente inauguradas, la agencia federal cuenta con otros seis centros de atención destinados a los procedimientos de viajero confiable:

Gulfport, Mississippi : en el 14091 de Customs Blvd.

: en el 14091 de Customs Blvd. Memphis, Tennessee : en el 2491 de Winchester Rd.

: en el 2491 de Winchester Rd. Nashville, Tennessee : en el 1 de Terminal Drive.

: en el 1 de Terminal Drive. Huntsville, Alabama : en el segundo piso del Aeropuerto Internacional de Huntsville.

: en el segundo piso del Aeropuerto Internacional de Huntsville. Mobile, Alabama : en el 8400 de Airport Blvd.

: en el 8400 de Airport Blvd. Nueva Orleans, Luisiana: en el 1 de Terminal Drive.

La CBP atenderá en dos nuevas oficinas para las solicitudes de Global Entry CBP

Cómo es el proceso para solicitar un programa Global Entry de viajeros confiables

Este permiso otorga el acceso más rápido y facilitado a los pasajeros elegibles en los aeropuertos principales de Estados Unidos, así como en puertos terrestres y marítimos. La aprobación de una tarjeta de viajero confiable requiere una revisión periódica de los antecedentes penales y una entrevista personal por parte de las autoridades, para verificar que no se representa una amenaza para la seguridad pública y nacional.

El programa Global Entry permite agilizar el proceso de control en los aeropuertos Archivo

Global Entry se utiliza para el ingreso a EE.UU. y cuenta en la actualidad con más de diez millones de miembros. Este es el procedimiento para la solicitud ante la CBP:

Crear una cuenta en línea de Programas de Viajeros Confiables.

Completar el formulario de solicitud y abonar la tarifa correspondiente de 120 dólares.

Programar una entrevista con las autoridades en un Centro de Inscripción de Global Entry.

Presentar el pasaporte y otro documento de identificación en el encuentro con la CBP, que puede ser la licencia de conducir o la green card.

La agencia federal detalló que el plazo de aprobación de las solicitudes ronda las dos semanas en el 80% de los casos, aunque otros pueden presentar demoras de hasta un año o más.