Global Entry en Charleston: la CBP abre un nuevo centro de inscripción en Carolina del Sur y ya se pueden pedir citas
La región sureste de EE.UU. contará con más centros, una expansión que busca brindar mayor comodidad y accesibilidad a los viajeros internacionales
- 3 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) inauguró un nuevo centro de inscripción de Global Entry en el Aeropuerto Internacional de Charleston, con lo que amplía el acceso a uno de los Programas de Viajeros Confiables (TTP, por sus siglas en inglés) en la región de Low Country, Carolina del Sur.
Dónde está el nuevo centro de Global Entry en Charleston
El nuevo centro de inscripción de Global Entry en el Aeropuerto Internacional de Charleston está ubicado en 5551 Porsche Blvd, Suite 102.
La oficina atiende de lunes a viernes, de 10 a 14 hs, y ofrece a los viajeros internacionales la posibilidad de programar citas para completar su inscripción en el TTP. Esta nueva sede se suma a las oficinas de inscripción de Global Entry ya operativas en Charlotte, Carolina del Norte, y Atlanta, Georgia.
Gregory Alveraz, Director de Operaciones de Campo de la CBP en Atlanta, sostuvo en un comunicado: “La demanda del TTP Global Entry sigue creciendo. Este nuevo centro de inscripción en Charleston refleja el compromiso de CBP de mejorar la accesibilidad y la conveniencia para los viajeros en la región Sureste. Estamos orgullosos de ofrecer este servicio para ayudar a agilizar los viajes internacionales de nuestros miembros del TTP”.
Cómo reservar citas en el Global Entry de Charleston
Las citas para la inscripción para el programa Global Entry en el Aeropuerto Internacional de Charleston ya están abiertas. Los pasos son:
- Crear un usuario en la página web del TTP: todas las personas, sin importar la edad, requieren su propio perfil.
- Se debe iniciar sesión en la cuenta TTP y completar la solicitud: es necesario pagar la cuota no reembolsable de 120 dólares por cada trámite.
- Una vez aceptada la solicitud, la CBP realizará una revisión: si se aprueba de manera condicional, se indicará programar una entrevista en un Centro de Inscripción de Global Entry. Cada solicitante debe programar su propia cita individual. El 80% de las solicitudes se aprueban en 2 semanas, aunque algunas pueden tardar hasta 12 meses o más.
- Para completar el proceso de solicitud, se debe llevar a la entrevista el pasaporte vigente y otra forma de identificación, como licencia de conducir o tarjeta de identificación. Las personas con estatus de residente legal permanente deben presentar la tarjeta legible por máquina correspondiente.
TTP y Global Entry: beneficios de los Programas de Viajeros Confiables
Los TTP de la CBP y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ofrecen un control de seguridad especial para personas que ya fueron preaprobadas. Es decir, viajeros que pasaron verificaciones de antecedentes rigurosas y son considerados de bajo riesgo. Esto significa que estos miembros pueden circular de manera más rápida y eficiente al llegar a los aeropuertos estadounidenses y al cruzar fronteras internacionales terrestres y marítimas.
Global Entry es un programa incluido en Viajeros Confiables, diseñado para personas que viajan con frecuencia al extranjero. Ofrece los siguientes beneficios:
- Disponible en los principales aeropuertos de Estados Unidos
- Tiempos de espera reducidos en las filas de procesamiento acelerado
- Acceso a TSA PreCheck: los miembros pueden usar filas rápidas especiales en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos.
