Green cards en Google: la buena noticia de Alphabet para sus empleados inmigrantes en 2026

Google anunció que aumentará las solicitudes PERM en 2026 para empleados elegibles. El plan de la compañía se produce después de una pausa de casi tres años, que comenzó durante los despidos masivos de 2023.

Requisitos para el PERM 2026 de Google

De acuerdo con Business Insider, la compañía dio la noticia a través de un boletín informativo de diciembre. Allí, le comunicó al personal que los empleados elegibles para el PERM recibirían noticias de sus abogados externos en el primer trimestre.

Jeff Chiu - AP

Para solicitar el PERM 2026, Google detalló una serie de criterios de elegibilidad:

Los empleados deben trabajar en puestos que requieran un título y experiencia laboral previa.

y experiencia laboral previa. El personal debe estar ubicado en una oficina de Google. En el caso de los trabajadores remotos, deben aceptar trasladarse a una ubicación de oficina para calificar.

En el caso de los trabajadores remotos, deben aceptar trasladarse a una ubicación de oficina para calificar. Los empleados deben tener buena reputación en la empresa y tener al menos una calificación de “impacto moderado” (IM) en sus evaluaciones de desempeño anuales.

en sus evaluaciones de desempeño anuales. Los trabajadores en puestos de nivel tres o inferiores tienen menos probabilidades de cumplir los requisitos.

En qué consiste el PERM del DOL

Una certificación laboral permanente (PERM, por sus siglas en inglés) es una normativa emitida por el Departamento del Trabajo (DOL) que permite a un empleador contratar a un extranjero para trabajar de manera permanente en Estados Unidos.

Shutterstock - Shutterstock

Para solicitar el PERM, la empresa debe estar registrada en Estados Unidos, contar con un Número de Identificación de Empleador Federal (FEIN) válido y disponer de una ubicación dentro del país a la que puedan postular trabajadores.

Asimismo, debe tener una determinación de salario emitida por el Centro Nacional de Salario Prevaleciente (NPWC, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero (OFLC).

Cómo solicitar el PERM para trabajar en EE.UU.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) explicó que, para obtener una certificación laboral de la OFLC bajo el Programa PERM, se deben seguir una serie de pasos:

Identificar una oportunidad laboral permanente a tiempo completo que pueda ser cubierta por un trabajador extranjero.

que pueda ser cubierta por un trabajador extranjero. El empleador debe solicitar y recibir una determinación de salario prevaleciente válida del NPWC.

prevaleciente válida del NPWC. Completar el reclutamiento previo a la presentación y el aviso de presentación.

Presentar una solicitud PERM.

Por qué Google detuvo el PERM en 2023

La empresa tecnológica suspendió las solicitudes de PERM en enero de 2023, el mismo mes en que despidió a 12.000 empleados, según informó Business Insider.

En aquel año, Amazon, Meta y otras empresas tecnológicas también lo frenaron debido a que la ola de recortes de empleo dificultó las contrataciones fuera de EE.UU.

En 2023, Meta, Google y otras empresas suspendieron el PERM Shutterstock - Shutterstock

“Las empresas tecnológicas han seguido el ejemplo de Google y han bajado el ritmo en lo que respecta a las solicitudes de tarjetas verdes”, dijo en 2023 Ava Benach, socia fundadora de Benach Collopy, en diálogo con el medio.

Con la ola de despidos, las empresas debieron demostrar que los empleados despedidos no estaban cualificados para los puestos destinados a trabajadores extranjeros en EE.UU.