Cómo saber si puedes reclamar un reembolso de Google en Estados Unidos

Tras varios años de litigio antimonopolio entre Google y los fiscales generales de Estados Unidos, se alcanzó un acuerdo que permitirá a la empresa de Silicon Valley otorgar reembolsos a los usuarios que realizaron compras en Google Play Store. La compañía ya comenzó a enviar notificaciones para explicar cómo funcionará el proceso.

Cómo reclamar el reembolso a Google

De acuerdo con QZ, cualquier persona que haya utilizado dinero real para realizar compras en Google Play Store podría ser elegible para recibir un reembolso. Para calificar, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Google dará 700 millones de dólares en reembolsos a usuarios de Play Store (Unsplash)

Haber comprado una aplicación en Google Play Store.

Haber pagado por contenido dentro de una aplicación o por suscripciones mediante la facturación de Google Play.

Haber realizado la compra entre el 16 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2023 .

y el . Tener registrada, durante ese periodo, una dirección legal en algún estado de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico o las Islas Vírgenes.

No es necesario haber presentado una queja previa para ser considerado. Los usuarios que cumplan con estos criterios tienen mayores probabilidades de recibir el pago.

Quedan excluidas del acuerdo las personas que nunca realizaron compras a través de Google Play Store, quienes efectuaron pagos fuera del periodo establecido, quienes no tenían una dirección legal en Estados Unidos o quienes decidan no participar para conservar el derecho a demandar de forma individual.

Cuánto dará Google de reembolso a los usuarios de Play Store

Según el acuerdo, Google deberá compensar a más de 100 millones de usuarios que utilizaron Play Store durante el periodo elegible.

Los reembolsos de Play Store comienzan desde los dos dólares (Unsplash)

Los reembolsos comienzan desde dos dólares por persona y pueden aumentar en función del gasto realizado por cada usuario durante esos siete años. Quienes realizaron compras frecuentes, como monedas virtuales o suscripciones, podrían recibir montos más elevados.

Google habilitó una página oficial donde los usuarios pueden consultar el proceso de pago y las condiciones del reembolso. En muchos casos, no será necesario completar un formulario, ya que el sistema de pagos de Google Play procesará los reembolsos de forma automática una vez que el juez apruebe el acuerdo.

La audiencia de imparcialidad está programada para el 30 de abril de 2026, y la fecha límite para objetar o renunciar al acuerdo es el 19 de febrero de 2026.

Una vez aprobado, el administrador comenzará a enviar los pagos a través de PayPal y Venmo. El dinero se depositará en el correo electrónico o número telefónico asociado a la cuenta de Google Play Store. Si esos datos coinciden con una cuenta activa en alguna de estas plataformas, el depósito será automático.

En caso contrario, el usuario recibirá una notificación indicando que tiene un pago pendiente, con la opción de crear una cuenta o redirigir el reembolso a otro correo electrónico o número celular.

Segunda ronda de reembolsos de Google

Para quienes no reciban el pago automático en la primera fase, el administrador abrirá un proceso complementario de reclamos, según QZ. Esta segunda ronda aplicará para:

Todos los usuarios de Play Store pueden recibir un reembolso de Google (Unsplash)

Usuarios que no desean utilizar PayPal o Venmo.

Personas que ya no tienen acceso al correo electrónico o número telefónico vinculado a su cuenta de Play Store.

Usuarios que esperaban un reembolso y no lo recibieron.