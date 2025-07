La visa para EE.UU. sube a más de US$400, pero parte del dinero se puede recuperar: estos son los requisitos

El pasado 4 de julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, promulgó el One Big Beautiful Bill Act, que establece cambios en los costos de ciertos trámites de inmigración, como la visa americana. La orden elevaría el valor del documento hasta US$250, que serán reembolsables al cumplir una serie de condiciones.

Cuál será el nuevo precio de la visa americana

La legislación dispone una “Tarifa de Integridad de Visas”. El documento señala que se aplicará a "cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante“, lo que significa que es un costo adicional a los ya existentes.

Esta es una tarifa adicional; no reemplaza las tarifas de solicitud de visa existentes

El importe se fijará en US$250 o en un monto establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante reglamento, el que sea mayor, con ajustes anuales automáticos por inflación a partir del año fiscal 2026, que comienza el 1º de octubre de este año.

El estatuto entró en vigor a partir de su promulgación, el 4 de julio de 2025, pero se necesitará tiempo para implementar los mecanismos de cobro necesarios, señala un análisis de la Association of International Educators (Nafsa). La forma de pago aún no está operativa, por lo que todavía no se debe cubrir la tarifa de integridad.

Esta medida se aplicaría a la emisión de cualquier visa de no inmigrante, como la de turista o negocios. Además, la orden incluye los visados F-1 y F-2, J-1 y J-2, H-1B y H-4.

Actualmente, el precio de la visa americana para turismo o negocios (B-1/B-2), tiene un costo de US$185. Con el importe adicional de US$250 establecido por la nueva orden, el pago total sería de US$485.

La Nafsa señala que es prematuro determinar con exactitud cómo se cobrará el importe, ya que si bien el DHS establece el monto, la ley no especifica qué agencia la recauda.

El cobro aún no ha comenzado y los detalles de implementación están pendientes 123RF

El pago podría gestionarse a través del Departamento de Estado de EE.UU.; sin embargo, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sería el encargado de reembolsarlo, es posible que sea este último quien lo cobre directamente. Los ingresos generados por este concepto se depositarán en el fondo general del Tesoro

Las condiciones para recibir el reembolso de tarifas

La “Tarifa de Integridad de Visa” que establece el One Big Beautiful Bill Act incluye un mecanismo de reembolso. Los no inmigrantes pueden ser elegibles si cumplen con los términos de su visa, como:

Evitar el empleo no autorizado.

Salir de EE.UU. puntualmente al final de la estadía autorizada.

Obtener una extensión legal del estatus de no inmigrante.

Ajuste de estatus a residente permanente legal.

El despacho de abogados, especializados en derecho migratorio y comercial Saluja Law Offices indica que los detalles sobre cómo solicitar el reembolso y qué pruebas se requerirán aún no están claros. “El DHS deberá establecer estos procedimientos mediante una normativa”, advirtieron.

La industria de viajes de EE.UU. está en desacuerdo con la tarifa extra

El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, señaló que aumentar los cobros a los visitantes legales equivale a un arancel autoimpuesto a uno de los principales productos de exportación del país: el gasto en viajes internacionales.

La orden establece un reembolso disponible para los titulares de visas que cumplan con todos los requisitos legales

“Estas tarifas no se reinvierten en mejorar la experiencia de viaje y no hacen más que desincentivar las visitas en un momento en que los viajeros extranjeros ya están preocupados por la bienvenida y los altos precios”, indicó el directivo en un comunicado.

Añadió que a medida que el Congreso comienza a trabajar en las asignaciones para el año fiscal 2026, “debe financiar completamente la Marca USA y garantizar que las tarifas para visitantes se reduzcan, o incluso se eliminen, siempre que sea posible”.